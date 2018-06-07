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07.06.2018, Симферополь, Олег Кравцов
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Крым, Сельское хозяйство, Украина, Экология

Джемилева уличили в незнании географии Крыма


Утверждения депутата украинского парламента Мустафы Джемилева, заявившего, что Украина, перекрыв в 2014 году поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишила полуостров сельского хозяйства из-за засухи, не соответствуют действительности.

Об этом пишет “Коммерсант”, ссылаясь на крымских экологов и метеорологов.

Так, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко сказал изданию, что заявления о засухе из-за перекрытия канала носят «политический характер» и противоречат законам географии и экологии.

Он добавил, что в предыдущие три года в Крыму выпало достаточно осадков для сбора хорошего урожая.

“Но климат идет по синусоиде. Богатые на осадки годы сменяются засушливыми. Для Крыма здесь нет ничего необычного», — отметил Тарасенко.

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В свою очередь начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая назвала «глупостью» попытку связать засуху с перекрытием Северо-Крымского канала.

«Погода зависит от атмосферных процессов. Какое отношение к этому имеет канал», — сказала Любецкая.

По ее словам, засуху снимут повсеместные дожди, но пока их в Гидрометцентре их не прогнозируют.

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