Джемилёв: Эрдоган зависит от меджлиса и будет нас слушаться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Признанный экстремистской организацией меджлис крымско-татарского народа имеет влияние на 6-7 миллионов крымских татар, проживающих в Турции.

Поэтому с ним считается не только действующий президент Эрдоган, но и оппозиционные ему силы, утверждал в эфире украинского телеканала «Прямой» экс-лидер меджлиса Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«У нас всесторонние каналы связи, встречаемся как с Эрдоганом, так и с его окружением, с оппозиционными партиями, – уверяет он. – Мы считаем, что проблема крымско-татарского народа должна быть в интересах всех политических сил Турции, вне зависимости от того, у власти они или нет. Поэтому Эрдоган это понимает. И когда мы встречаемся с оппозицией, никаких нареканий с его стороны не бывает. Крымские татары – тюркский народ, у нас общее историческое прошлое, Крымское ханство было частью Османской империи. И, кроме того, после оккупации Крыма Россией у нее же была политика на вытеснение коренного народа. И основная часть, если не 99% всех крымских татар, были вынуждены покинуть свою Родину и перебраться на территорию Османской империи. По разным оценкам, на территории Турецкой республики проживает около 6 – 7 миллионов турецких граждан крымско-татарского происхождения. И у этих людей есть свое отношение к Крыму. Для них это прародина. И, как правило, они отслеживают, что происходит в Крыму, и вся диаспора в политическом плане ориентируется на решение избранного народом меджлиса крымско-татарского народа».

По словам Джемилева, Турция никогда не признает Крым российской территорией. Но противостоять «оккупации полуострова» Анкара не могла в силу своей экономической зависимости от РФ. Поэтому перспектива того, что Турция станет площадкой для российско-украинских переговоров, маловероятна.

«Поэтому Эрдоган делает вид, что одинаково дистанцируется от Украины и России, – считает экс-лидер меджлиса. – При этом Турция оказала большую поддержку Украине байрактарами и не только, о чем не писали в прессе».

Джемилев добавил, что Эрдоган будет принимать участие в саммите «Крымская платформа», который скоординирует действия зарубежных государств по отношению к Крыму.