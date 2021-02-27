Джемилёв озвучил численность меджлисовских боевиков в Крыму

27.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Во время Русской весны «под ружье» меджлисовцев в Крыму готовы были встать не менее трех тысяч радикалов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава запрещенного в РФ меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джемилева, верхушка меджлисовцев требовала выдачи оружия своим боевикам, но в Киеве не решились на это.

«В те тревожные дни надо было проявлять какую-то решительность хотя бы остаткам тех сил патриотических, которые мы имели. Ахтем Чийгоз мне приносил список трех тысяч крымских татар, что они готовы взять оружие в руки и сражаться с оккупантами. Это люди, которые совершенно необученные, у них нет даже охотничьего ружья. Не давали.

Нам, крымским татарам, охотничье ружье получить в Крыму было в десять раз тяжелее, чем русским, потому что мы же главные сепаратисты, оказывается, в Крыму. А вооружение где-то прятали, но в основном сдавали русским», – заявил Джемилев.

Его слова подтвердил выполнявший в то время обязанности президента Украины, экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов:

«Действительно, мы реально рассматривали вопрос относительно создания партизанских отрядов, в том числе в составе активистов крымско-татарского движения. В связи с этим, на место предателя Службы безопасности назначили нового руководителя, который нам руководство меджлиса порекомендовало. К большому сожалению, через какое-то время он также перешел на сторону агрессора, и все планы, что касается сопротивления, военного сопротивления, они были переданы нашим врагам», – посетовал Турчинов.