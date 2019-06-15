Джемилёв раскрыл, почему меджлисовцы невпихуемы к Зеленскому

15.06.2019, Киев, Игорь Петров

В окружении президента Украины Владимира Зеленского есть несколько групп влияния, которые по-разному относятся к запрещенному в России меджлису, верхушка которого бежала в Киев.

Об этом в эфире телеканала ATR сообщил депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Насколько я понял, там несколько групп влияния вокруг Зеленского. Одни говорят, что без крымских татар никак не обойтись, надо обязательно. Другие, скажем, основная группа, говорят, что они были против нас, они к нам в оппозиции. Вот такая вот атмосфера.

Хотя перед завершением формирования своего списка они предложили одному нашему соотечественнику войти в проходную часть списка. Но было поздно, потому что он был уже в другом списке. Он сказал: я уже подписал, я уже договорился, я не могу нарушить эти договоренности. Это Рустем Умеров», – сказал Джемилев.