Джемилёв рассказал, как его обманули в НАТО

27.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Война за Крым превратит полуостров в выжженную пустыню и сделает его необитаемым.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава запрещенного в РФ меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джемилева, в 2014-м году он рассчитывал на то, что Крым станет российским на полтора-два года и сейчас пребывает в шоке от того, что прошло уже семь лет.

«То, что сегодня мы отмечаем уже седьмую годовщину оккупации, откровенно говоря, для меня это была неожиданность, я не ожидал, что так долго продлится эта оккупация. Поэтому еще в 14-15 годах я в своих выступлениях и интервью говорил, что максимум эта оккупация продлится полтора-два года. Потому что нарушение международного права, этот бандитизм международный был столь откровенным, что я ожидал большей реакции.

Да и в НАТО в 14-м, сразу же после разговора с Путиным я вылетел в Брюссель, был на встрече 28-ми государств-членов НАТО. Они говорили, что сейчас накладывают санкции, что у них четыре или пять уровней, пятый уровень – это применение военной силы, они это не рассматривали, но говорили, что эти санкции приведут к освобождению Крым: «Будьте спокойны». Я говорю: «Ну, вот вы после оккупации Афганистана вводили санкции и нам пришлось десять лет ждать развала Советского Союза – что, опять десять лет?». Но они говорят: «Нет, сейчас время более динамично и все произойдет раньше». Ну, вот, пока не происходит», – посетовал экстремист.

По его словам, «сейчас Украина не может в силу разных причин отстаивать целостность своей страны вооруженным путем – не то соотношение сил».

«И потом, даже если отчаянно идти войной, то Крым может превратиться просто в необитаемый полуостров. Массовые убийства людей будут, экология будет изгажена, что там долгое время невозможно будет жить», – заявил Джемилев.