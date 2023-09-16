Джемилёв: Ставка – на военный захват Крыма максимум к 2024 году

Анатолий Лапин.  
16.09.2023 14:27
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым


Новый министр обороны Украины Рустем Умеров осознаёт, что Крым под контроль Украины может быть возвращён только военным путём, политические методы несостоятельны.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший главарь запрещенного в России крымско-татарского меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров осознаёт, что Крым под контроль Украины может быть...

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По словам Джемилева, Умеров имеет контакты как с Турцией, так и с США и Ближним Востоком.

«Военными вопросами он начал интересоваться после оккупации Крыма, и особенно после широкомасштабного вторжения, когда стало понятно, что Крым освобождать дипломатическими методами нет перспектив и, скорее всего, будет военное освобождение.

Он сблизился с военными, с военной разведкой, разрабатывали кое-какие операции.

Там тоже, в военной разведке, тоже быстро обратили на него внимание, потому что он очень толковый.

Кроме того, у него большие связи. Он, в основном, сразу же занялся поставками вооружения, используя свои связи, в первую очередь, в Турецкой республике, а арабских странах, да и в Европе, в арабских странах, в Штатах», – заявил Джемилев.

По его словам, разрушение плотины Каховской ГЭС нарушило планы ВСУ на «победный» марш-бросок на Крым.

«Я думаю, что, если бы не было подрыва Каховского водохранилища, мы уже там были… Если не в этом году, то в следующем, я думаю, мы будем, все-таки, в Крыму», – заявил Джемилев.

По его словам, Украина планирует разрушить Крымский мост, а до того все граждане РФ должны успеть уехать по нему.

«Тут обсуждался вопрос – ликвидировать Крымский мост или нет, потому что людям надо уезжать. Но есть еще другая сторона этого моста, – они по этому мосту где-то более 30% вооружения (везут), которым обстреливают материковую часть Украины. Поэтому мы сходимся на мысли о том, что его надо ликвидировать, этот мост», – заявил экстремист, упиваясь безнаказанностью.

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