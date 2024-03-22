Джемилёв: в Москве меня принимали с президентскими почестями, но я отверг Путина

Скрывающийся в Киеве от российского правосудия бывший вожак экстремистов-меджлисовцев Мустафа Джемилев рассказал, что в 2014 году был встречен в Москве с президентскими почестями, однако всё равно отклонил предложение Владимира Путина, обещавшего татарам блага в Крыму, которых у них не было при украинском владычестве.

Джемилев в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону рассказал, как накануне референдума в марте 2014 года имел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в Москве ему организовал первый президент Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уже тогда российский лидер гарантировал восстановление прав крымских татар, чего Украина не сделала за 23 года своей самостоятельности, используя межнациональное напряжение в Крыму как фактор сдерживания пророссийских настроений. Джемилев заявил тогда, что Россия итак должна крымским татарам.

«Я сказал, во-первых, благодарю вас, господин президент за гостеприимство, что меня тут с такой помпой приняли. Действительно, прямо с самолёта на «Мерседес», в сопровождении мотоциклистов полиции, как будто бы там глава государства. А потом я начал говорить о том, что нас тревожит. Он сказал, что понимает всё, все проблемы крымских татар знает, постарается все сделать, чтобы крымские татары были счастливы: решить представительство крымских татар в структурах власти, все социальные проблемы, обеспечить возвращение тех, которые ещё остаются в местах ссылки, восстановить топонимику. Одним словом, говорил он, сделаем намного больше, чем Украина сделала за 23 года. Я сказал: конечно, Россия несёт ответственность за то, в каком мы положении оказались. Тем более, когда депортировали в 1944 году, мы были в составе Российской Федерации и, конечно же, мы ожидаем, что Россия будет что-то делать в этом плане. Но это надо делать на основе договора между нашими странами. А сесть за стол переговоров можно только тогда, когда будут выведены ваши войска. Нельзя же так с братской страной обращаться. Это, с моей точки зрения, не очень дальновидная политика», – болтал меджлисовец.

Тогда же, по его словам, Путин заверил в гарантиях безопасности крымских татар на полуострове.

«Я оговорился, что приехал сюда не для того, чтобы вам давать какие-то советы. Вы президент огромной страны, у вас, наверное, очень много советчиков, экспертов. Я просто пришёл сказать точку зрения коренного народа этого полуострова, куда вошли ваши войска. И я также ещё сказал, что мы гордимся тем, что в течение многих десятилетий боролись за свои права, за возвращение на свою Родину, не проливая ни капли крови. А теперь мы стоим на грани, никто не может гарантировать, что завтра может произойти. Он тоже сказал, что мы тоже опасаемся, что крымские татары могут быть вовлечены в какие-то провокации, и этого бы не хотелось. Мы тоже этого не хотим, но в этой обстановке никто ничего не может гарантировать и самый лучший выход – как можно скорее демилитаризовать Крым. Ну, он говорил, что давайте подождём мнения крымского народа, как он выразился. 16 марта будет референдум. Впечатление, что максимум, на что он мог рассчитывать, на наш нейтралитет. Он говорил о том, что предупредил всех, чтобы крымским татарам никакого ущерба не было нанесено», – подытожил Джемилев.

Он сокрушается, что не успел возглавить процесс сноса памятников Ленину в Крыму.

«Когда-то было такое выражение: «чем меньше будет памятников Ленина, тем мы ближе будем к Европе». Эти люди несли человеконенавистническую такую идеологию. Это кощунство, что улица, по которой ты ходишь, где ты живешь, носит имя палача и убийцы. Я не понимаю эту логику людей, что это история. Мало ли, что история? Сейчас найдите в Германии улицу Гитлера. У нас это не потому, что у нас любители истории. Действительно, мы в свое время не провели люстрацию, и у власти оказались члены той же самой преступной партии. Хотя, может быть, перестроившиеся.

Прибалтийские страны, Польша – они быстро от этой заразы очистились. И это тоже элемент того почему мы все-таки из этого болота все еще не можем выкарабкаться. Если бы мы своевременно провели бы такую очистку и дезинфекцию своей страны, наверное, все было бы по-другому», – пропагандонил Джемилев.

Улицы, памятники и музеи пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые устраивали уничтожение еврейского и польского населения Украины, экс-лидера меджлиса не удивили. Как и шествия под фашистскими флагами и символика СС на шевронах боевиков, воюющих на стороне Украины.

«И когда мне Путин говорил о том, что к власти пришли бадеровцы, фашисты, и поэтому, оказывается, ввел войска в Крым, у меня такое впечатление создалось нехорошее. Думаю, вот они создают себе какие-то мифы и сами же начинают в них верить. Ну, хорошо, ты своей публике это говоришь, а мне-то, человеку с Майдана, такие вещи говорить? Ну, сказал и сказал. Я многих людей, в том числе убитых, потом знал. Я с ними ходил, обнимался, а потом через 2-3 дня узнавал, что они расстрелянные. Это, конечно, очень был дурной пример для России. Потому что собравшийся народ выбрасывают, оказывается, это можно. Я думаю, что это один из главных мотивов, почему всё-таки на нас сосед войной пошёл», – изливал ложь подонок.