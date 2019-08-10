Джемилёв: Зеленский решил отдать Крым меджлисовцам

10.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал лоббируемую меджлисовцами идею об изменении Конституции, где Крым будет указан как «крымско-татарская национальная автономия» (при том, что большинство населения составляют этнические русские).

Об этом в эфире телеканала ATR заявил один из лидеров признанного в РФ экстремистским и запрещенного меджлиса Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экстремиста, к такому выводу меджлисовцы пришли по итогам встречи с Зеленским в Киеве.

«Мы видели, что рабочая группа (по написанию изменений в Конституцию, – авт.) уже завершила работу, чтобы подать в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация, большая фракция. Поэтому, если будет воля президента, то прохождение этих законопроектов очень перспективное.

Мы увидели готовность, по крайней мере, самого президента. Я думаю, это очень много. Если президент скажет свою точку зрения, ну, за исключением некоторых – я знаю, что разные группы есть у «Слуги народа», но я думаю, большинство все равно будет так, как скажет президент», – заявил Джемилев.

Ранее украинские националисты, отстаивающие унитарное устройство страны, неоднократно заявляли о недопустимости изменения Конституции Украины в угоду меджлиса.