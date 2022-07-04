Джентльмены в поисках $ 600 млрд. В Швейцарии думают, как восстановить Украину за чужой счет

Новости Украины

В швейцарском Лугано начала работу спецконференция по вопросам послевоенного восстановления Украины. Делегация от киевского режима представит западным политикам, чиновникам и представителям бизнеса проект разработанного экспертами Банковой плана этого самого восстановления и в целом свое видение послевоенного развития страны.

Таким образом, мероприятие это – нечто среднее между презентацией бизнес-плана и отчетом о проделанной работе перед проверяющими из центра.

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Из Киева в Швейцарии высадился довольно солидный десант – практически весь цвет режима: премьер Шмыгаль с целым выводком министров: Минцифры – Михаилом Федоровым, развития общин и территорий – Алексеем Чернышевым, инфраструктуры – Александром Кубраковым, энергетики и угольной промышленности – Германом Галущенко, защиты окружающей среды и природных ресурсов – Русланом Стрильцом, МИД – Дмитрием Кулебой.

А кроме них – глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь Национального совета по восстановлению Даниил Гетьманцев – по совместительству еще и главный идеолог режима в области финансов, налогов и бюджета… и даже первая леди Елена Зеленская. Правда, без мужа – сам Зеленский обратится к участникам в режиме видеоконференции из Киева.

Уже по составу делегации понятно, насколько важным и ответственным для Зе-режима является это мероприятие, и какие большие надежды они на него возлагают. Иначе говоря, это не просто формальные посиделки для галочки, а саммит, который во многом определит отношение коллективного Запада к будущей судьбе Незалежной и задаст вектор и формат ее места в европейской орбите на десятки лет вперед.

Неудивительно поэтому, что и с западной стороны на форум съехались не «фунты», а уполномоченные «випы» практически всех глобалистических структур: президент и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Валдис Домбровскис, вице-президент Еаропейского инвестиционного банка Тереза ​​Червинска, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи, и.о управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркус Бернд. Особняком стоят представители стран-кураторов – глава британской дипломатии Лиз Трасс и чешский премьер Петер Фиала.

За всеми этими красивыми словами и гладкими формулировками о человеческом потенциале, устойчивом развитии, цифровой трансформации, восстановлении инфраструктуры, достижении энергетической безопасности и охраны окружающей среды стоит старый как мир вопрос: за чей счет будет банкет?

Ответ на него пока что очень предварительно складывается из нескольких составляющих. Частью готовы скинуться европейские страны – ну а что поделаешь, раз уж подписались на этот украинский проект и впряглись в этот воз, то кряхти не кряхти, а придется сообща тащить его на горку. Есть, конечно, и те, кто формально не отказываясь от «налога на Украину» – дефакто упирается как может, но таких довольно жестко уламывают и таки уломают – дисциплина в рядах понад усе.

Пока что – опять же предварительно – речь идет о помощи от ЕС на восстановление Украины после войны в общей сумме 500 миллиардов евро. Понятно, что не сразу и не одним платежом, а в рассрочку лет на 10. Конкретные сроки обсуждаются, как и форма выдачи денег – кредиты, безвозвратные гранты, целевые программы, коммерческие инвестиции или что-то еще.

Сам Зеленский накануне конференции вновь озвучил сумму примерно в 600 миллиардов долларов – именно столько по его словам требуется для приведения экономики и инфраструктуры Незалежной в товарный вид. Причем, чем дальше в лес, тем больше растут ставки:

«Три года назад в Торонто я говорил о восстановлении Донбасса. И для этого мы собрали тогда сотни инвесторов, компаний из всего мира прямо на Донбассе и провели соответствующий форум в Мариуполе. Три года спустя этого города фактически не существует. Он стерт с лица земли. В 2019 году мы говорили о восстановлении на востоке Украины. По предварительному расчету, для этого потребовалось около 10 миллиардов долларов. Тогда эта цифра казалась шокирующей. Три года спустя – она выросла в разы, и теперь мы нуждаемся в сотнях миллиардов долларов для восстановления», — втирает Зеленский канадцам.

Желание получить бабло на восстановление фактически уже не контролируемого Киевом Мариуполя, конечно, похвально, только вот и на Западе не идиоты сидят, и прекрасно понимают расклад. Так что просить, конечно, не вредно, но итоговая сумма, на которую раскошелятся западники будет, видимо, сильно меньше требуемой – с учетом понимания того факта, что убитый в хлам Донбасс станет головной болью России, а не Украины.

На понижение ставок сыграет и довольно щадящий режим российских ракетных ударов по инфраструктуре подконтрольной Зеленскому территории, да еще с учетом того, что большая ее часть вообще не затронута боевыми действиями. Фактически, если вести речь исключительно о восстановлении разрушенного войной, то грубо оценочно цена вопроса составляет не более «сотки ярдов» в долларах или в евро.

Все остальное – если оно все же получит денежное выражение – это сугубый жест доброй воли со стороны Запада по инвестированию в модернизацию страны-клиента. Тот самый «план Маршалла для Украины», о котором уже много лет грезят киевские маниловы, раскатывая губу на то, что в противостоянии с РФ из Незалежной сделают «витрину» западного образа жизни, которой бы завидовали и россияне, и те бывшие украинцы, кто сделал выбор в пользу России.

И тут – давайте порассуждаем. Любая коммерческая инвестиция предполагает пусть и отложенную во времени, но окупаемость с получением прибыли на каждый вложенный цент. Понятно, что если речь идет о вложениях в одесский порт с припортовым заводом или в элеваторы, или в оставшиеся под киевским контролем атомные станции, или в реконструкцию аэропортов с перспективой получения их в концессию – тут вопросов нет. Скорее всего, такие инвестиции с Запада на Украину придут, забрав под крыло соответствующих иностранных компаний наиболее лакомые куски экономики.

Но вот с вопросом реконструкции миллионов квадратных метров морально и физически износившегося еще с советских времен жилья, с заменой миллионов километров труб, водопровода, канализационных сетей в городах и прочего ЖКХ, включая дороги, мосты и прочее «Большое строительство» – тут Украина вряд ли может рассчитывать на Запад.

Вряд ли какой иностранный инвестор захочет безвозмездно строить на Украине тысячи новых многоквартирных домов.

Просто потому, что не существует столько платежеспособных покупателей квартир, даже с учетом фантастического варианта работающей ипотеки под низкий процент. Теоретически можно извлечь прибыль и с таких проектов, но это означает создание множества управляющих компаний во всех крупных городах, – с точки зрения большого бизнеса шума много, а шерсти мало.

Какие-то гранты на целевые пилотные программы от Всемирного Банка или от ПРОООН, конечно, будут. Но вряд ли они масштабируются на всю страну. А значит, изношенная инфраструктура так и останется тяжелой гирей на ногах, которую украинские правительства будут нести как крест, самостоятельно.

Но бог с ним, с восстановлением. В конце концов, это перспектива с довольно дальними горизонтами планирования и непредсказуемым результатом. А сегодня перед Киевом стоят куда более приземленные задачи. Одна из них – попробовать как-то решить вопрос с реструктуризацией внешнего долга, очередные крупные выплаты по которому предстоят уже осенью.

Пока что в загашнике у Зеленского одна магистральная идея – заплатить по счетам арестованными на Западе российскими деньгами. В принципе, такие надежды не лишены под собой оснований – об этом давно втихую размышляют ведущие западные страны, например, Великобритания.

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Казначейством, но я, конечно, согласна с концепцией. Нам просто нужно правильно разобраться в деталях», — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на конференции в Лугано.

По словам Трасс, изъятые российские средства могли быть переданы как отдельным, пострадавшим от России лицам в виде репараций, так и государству Украина в целом.

Рассчитывает на репарации и Киев:

«Если Россия не оплатит «чек» на восстановление Украины, украинская победа не будет полной. И это вопрос не только, что нужно отстроить, но и как, и за чей счет», – достаточно откровенно вскрывает карты спикер Рады Стефанчук в интервью швейцарским СМИ.

Но пока эта схема, все же, больше гипотетическая, чем рабочая – по принципу и хочется, и колется. Все же пока эту красную линию Запад еще не переступил. Так что в качестве резервного плана Б в Киеве рассматривают возможность простой реструктуризации внешнего долга. По данным агентства Bloomberg, украинские власти рассматривают сразу несколько сценариев, но окончательного решения не ждут до конца лета. Украина имеет время, как минимум, до 1 сентября, тогда ее ждет погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов.

«Речь не идет об обычной реструктуризации долга, речь идет о том, что когда мы находимся в состоянии войны и когда получаем финансирование от наших союзников, при том, что в большинстве случаев это финансирование идет за счет грантов – то выглядит, я бы сказал, не совсем корректно, если часть этих денег мы используем на то, чтобы выплачивать наши государственные внешние долги и, еще и те, которые находятся в частных руках. Это несправедливо по отношению к нашим союзникам», – говорит экономический советник Владимира Зеленского Олег Устенко, по мнению которого Украине придется начать переговоры с кредиторами по реструктуризации внешнего долга, если война с Россией затянется.

А война, как вы понимаете, дело затратное. По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, месяц боевых действий обходится Украине в 5 млрд долларов. При этом Марченко еще и жалуется, что текущей западной помощи недостаточно для покрытия всех убытков Незалежной, которая закрывает за счет налоговых поступлений лишь 40 % своих бюджетных трат.

В то же время нет сомнений в том, что на данный момент собственные издержки от прокси-войны с Россией Запад считает вполне приемлемыми и оправдывающими конечный результат, который на Западе видят как выбивание РФ из числа субъектов мировой политики, претендующих на собственную сферу влияния.

Слабым утешением для свидомых пропагандистов является лишь то, что война недешево обходится и России, так же, как и санкции бьют по ее экономике, а ВВП РФ по прогнозам МВФ упадет по итогам года на 12-14 %. Проблемам России Зеленский даже посвятил львиную долю своего свежего видеообращения, объявив посполитым, что «российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет».

«Слова «обвал», «дефицит» и «бедность» – это то, что будет описывать русскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом. И ради чего все это? Ради того, чтобы безумные пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах… Другого ответа просто нет», — заливает Зеленский в уши украинцам.

Игра в «ты умри сегодня, а я завтра» в исполнении отставного комика выглядит чистым безумием на фоне реальных экономических проблем обеих стран. Только если у России они маячат на дальнем горизонте, то Украина по уши в заднице уже сейчас. И вместо того, чтобы что-то решать и как-то выруливать в сторону выхода из этой задницы, глава государства на голубом глазу и в полном соответствии с максимой, отлитой в граните народного творчества, предлагает громадянам радоваться тому, что у соседа корова тоже сдохнет, но немножко позже.

Радоваться тому, что пожар войны не распространился на весь дом, а локализовался в нескольких запертых комнатах – довольно глупо. Как и рассчитывать на авось и на дармовой золотой дождь в условиях фактического банкротства страны. Тем не менее, украинские экономические фантасты не устают генерировать идеи о превращении Неньки после войны то ли в новый Израиль то ли в новую Швейцарию (популярная на заре незалежности идея стать новой Францией уже не актуальна).

Что в итоге? В любом случае пока идет война и Запад отчаянно решает задачу «унасекомливания» России, Украина может не переживать – при всех серьезных проблемах и сопутствующих потерях – ей не дадут пойти на дно – и бюджетный тришкин кафтан помогут залатать и денег на войну подкинут и оружие дадут. А вот что будет потом – большой вопрос.