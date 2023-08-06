Джидда – не Ялта: Почему провалилась попытка решить украинский конфликт без России

Разрекламированный «саммит мира» в Джидде, участники которого вчера и сегодня обсуждают украинскую тему без участия России, анонсировался как едва ли не заявка на «новую Ялту» или «новый Потсдам». То есть, ни много, ни мало – место, где будут рамочно определены не только базовые принципы украинского урегулирования, но и будущая послевоенная архитектура мироустройства. Отсюда, собственно, и изначальный акцент на неприглашение России. Она, как и Германия в 1945-м, уже назначена проигравшей, а проигравшим слова не дают.

Однако мероприятие, на которое в Киеве возлагали столь большие надежды, с самого начала, пошло не по плану. Причем, настолько, что его участники решили воздержаться от принятия итоговой декларации. Видно, задуманное сближение позиций Глобального Юга и Запада с Украиной не заладилось. Да и вообще информация с саммита выдается крайне скупо, маленькими порциями, резко контрастируя с недавно прошедшим саммитом НАТО в Вильнюсе.

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По данным ряда источников провал обозначился уже в ходе вчерашнего первого дня саммита. Треть участников отказались от совместного заявления или коммюнике. Китайский посланец демонстративно игнорил представителей Британии, и посланцы Дели большую часть времени посвятили беседам не с украинцами, а с американцами. Из забавного: украинский делегат не только ходил хвостом за британским представителем, но даже и проживал в одном отеле с делегациями США и Великобритании. Не удивимся, если выяснится, что украинская делегация и живет в отеле за счет англосаксов.

Саммит в Джидде задумывался как «проукраинский» ответ на недавно прошедший в Питере саммит Россия-Африка и надвигающийся этапный саммит объединения БРИКС в Йоханнесбурге.

Как писала западная пресса – цель встречи в Саудовской Аравии состояла в демонстрации сближения взглядов незападных игроков с позицией Украины по вопросу желаемой финализации текущей войны. Запад в этой встрече определял себе роль всего лишь модератора, на первый план намеренно выдвигая представителей Третьего мира, и подчеркивая тем самым важность их мнения как «большого международного жюри» к которому апеллируют стороны конфликта.

Важно было показать, что не только у Москвы есть сторонники в Третьем мире, а также, по возможности, сагитировать нейтралов, изменив тем самым общественное мнение в важных странах. Программа-максимум же – убедить «Глобальный Юг» подписаться под «общими принципами урегулирования войны» авторства Зеленского, предполагающими полный уход РФ с территории Украины, выплату репараций Киеву, наказание «российских военных преступников» и так далее.

Встреча в Саудовской Аравии видится ее организаторами как репетиция финального саммита по Украине с подписанием уже в конце нынешнего года «формулы Зеленского», как базы для будущих переговоров между Россией и Украиной на украинских условиях.

По сути, речь идет о серьезной заявке на изоляцию России от тех, кого она еще считает потенциальными союзниками в деле возможного замирения. Понятно, что реальные переговоры с минимально выгодными для Москвы условиями в таком случае будут просто исключены из повестки.

Однако достичь ни одной из этих целей в полной мере не удалось. По факту все свелось к тому, что, получив доступ к трибуне, страны глобального Юга наперебой набивали себе цену как будущим миротворцам, однако никаких реальных подвижек в плане одобрения «формулы Зеленского» так и не произошло. В значительной мере потому, что для подобного саммита были выбраны крайне неудачное для Украины время и фон.

Одно дело, если бы перейти на украинские позиции нейтралов склоняли бы под аккомпанемент победных медийных реляций о ежедневных победах ВСУ. В таком случае можно было бы говорить о целесообразности для тех, кто еще не определился, заранее занять сторону будущего победителя и успеть к раздаче плюшек. В реальности же саммит идет на фоне унылого нытья в западной прессе на тему провального контрнаступления и причин, по которым оно провалено.

Украине просто нечего предложить своим потенциальным сторонникам, чтобы те приняли ее сторону. Отсюда и странный формат собрания – «обмен мнениями и взглядами на возможность окончания военного конфликта» без каких-то результирующих выводов и обязательств для участников. Выглядит так, как будто собрали на дебаты лебедя, рака и щуку.

Сегодня второй день саммита. По программе – завтрак без галстуков представителей западных спецслужб и аналитических центров. Ожидаются представители МИ6, ЦРУ, СБУ и Stratfor. Впрочем, уже сейчас понятно, что замах на рубль даст результат, в лучшем случае, на копейку – рамкообразующим этот саммит точно не будет. Так – в формате «А поговорить?». Но для Украины сейчас и это уже перемога.

Пока что единственным результатом для киевских стало одобрение участниками саммита ничего не значащей протокольной формулы «об уважении целостности Украины». Впрочем, эту целостность и до саммита в Джидде никто не ставил под сомнение. Так что по факту – переливание из пустого в порожнее. Принято также решение о формировании рабочих групп по ключевым вопросам предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским «формулы мира». «Сроки встречи глав государств еще не определены, но вполне вероятно, это произойдет до конца года», – пишет итальянская Corriere della Sera.

Но и тут есть подвох. Как уже говорилось выше, чтобы склонить глобальный Юг к формуле Зеленского, нужно продемонстрировать третьим странам впечатляющие успехи на фронте. К несчастью для посланцев из Киева, нынешние успехи ВСУ выглядят крайне неубедительными для поддержки амбициозных притязаний.

Можно согласиться с мнением белорусского политолога Александра Шпаковского, что Украина на настоящем этапе не в состоянии продиктовать условия мира с позиций силы, а требования «вернуться на границы 1991 года» воспринимаются как бред сумасшедшего на фоне наносимых в эти же дни параллельно саммиту в Джидде масштабных и результативных российских уларов по украинской территории.

Но, продолжая этот ряд, столь же нереалистично на сегодня выглядят и максималистские российские требования о денацификации демилитаризации и отходе НАТО на границы 1997 года, о чем, напомню, речь шла в приснопамятном «ультиматуме Байдену» образца осени 2021 года. Сегоднящний российский максимум в состоянии активной обороны – это фиксация линии территориального размежевания на Украине по текущей ЛБС и начало переговоров о прекращении огня без предварительных условий.

Но это уже вне пределов компетенций глобального Юга, который позвали поговорить в Джидду, и зависит целиком от стран Запада. От их готовности и способности и дальше раскручивать спираль конфликта, подбрасывая ресурсы в топку украинской военной машины. Да и в целом, попытки искусственно сузить рамки конфликта исключительно украино-российским междусобойчиком, игнорируя системные противоречия по линии Россия-Запад, которые и привели к столкновению на украинском ТВД – это ничто иное, как бегство от реальности.

Очевидно, решить эти вопросы без участия России и прямого разговора с ней все-таки нельзя. Даже если очень сильно хочется.