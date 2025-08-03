«Джигит» Алиев запаниковал: нефтегазовые козыри грозят превратиться в тыкву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавнее заявление компании British Petroleum (BP) об обнаружении хлоридов в партиях азербайджанской нефти марки Azeri Light, подтвержденное агентством Bloomberg, вызвало граничащую с паникой волну беспокойства на европейском энергетическом рынке.

Этот инцидент не только бьет по репутации одного из ключевых экспортеров каспийской нефти, но и ставит под сомнение стабильность важного для Европы энергетического коридора, одновременно заставляя задуматься о возможных скрытых мотивах крупного игрока.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Информация о повышенном содержании хлоридов (солей) в нефти Azeri Light стала неприятным сюрпризом. Эти примеси крайне нежелательны для нефтеперерабатывающих заводов, так как вызывают коррозию оборудования и могут нарушать технологические процессы.

Естественным следствием стало падение привлекательности сорта: Azeri Light теперь продается со значительным дисконтом к эталонным маркам, таким как Brent. Для азербайджанской «бензоколонки», чья экономика в значительной степени зависит от нефтяных доходов, это прямые финансовые и имиджевые потери.

Проблема усугубляется тем, что основной экспортной артерией для азербайджанской нефти является нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Введенный в 2006 году с грандиозными ожиданиями (проектный объем прокачки — 60 млн тонн в год, стоимость — $4 млрд), он никогда не работал на полную мощность.

Фактическая прокачка Azeri Light составляет лишь около 30 млн тонн. Для заполнения трубы и экономической эффективности операторы (консорциум во главе с BP) вынуждены смешивать Azeri Light с другими сортами, включая казахстанскую нефть.

Здесь и возникает главная интрига. BP, как основной оператор месторождений блока АЧГ (Азери-Чираг-Гюнешли), где добывается Azeri Light (доля BP 33,37%, партнеры — SOCAR, MOL, INPEX, ExxonMobil и др.), а также и самого нефтепровода БТД – оказалась в сложном и даже двусмысленном положении. Появление информации о хлоридах именно от BP заставило некоторых аналитиков и наблюдателей задаться резонным вопросом: не стоят ли интересы BP за искусственным снижением котировок Azeri Light?

Подозрения аналитиков сводятся к нескольким пунктам…

Снижение стоимости смешивания: дешевый Azeri Light позволяет BP дешевле формировать экспортные смеси для БТД, используя более дорогие казахстанские или другие сорта, при сохранении нормы прибыли.

Давление на партнеров: возможное средство воздействия для пересмотра условий или получения уступок в рамках консорциума по АЧГ или эксплуатации БТД.

Дымовая завеса: некоторые наблюдатели связывают скандал с возможными техническими или эксплуатационными проблемами на самом БТД или месторождениях.

Пока доказательств умышленных действий BP нет. Компания ссылается на стандартные процедуры контроля качества. Однако сам факт появления информации и ее существенное влияние на цену Azeri Light вызывает законные вопросы о прозрачности и возможном конфликте интересов у ключевого оператора.

Несмотря на вспыхнувший нефтяной скандал, Азербайджан пытается параллельно наращивать газовые поставки в страны Европы, стремясь заменить ушедшие российские объемы. Разработка месторождения Шах-Дениз (открытого еще в СССР, но освоенного лишь недавно) и ввод в эксплуатацию Южного газового коридора, ключевым звеном которого является газопровод TANAP (Трансанатолийский), Баку пытается выдать за стратегический успех.

TANAP мощностью 16 млрд куб. м в год (с потенциалом расширения) протянулся через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию до Италии. Общие инвестиции в коридор превысили $42 млрд.

Небольшое лирическое отступление. В 2021 году Россия отправила в Европу 155 млрд кубометров природного газа, из которых 140 млрд пришлось на трубопроводный. 16 млрд кубов азербайджанского (в идеале) — это на порядок меньше того, что необходимо европейской промышленности для преодоления нынешней рецессии.

Азербайджан крайне заинтересован в максимальной загрузке TANAP и высоких биржевых ценах на газ. Страна активно диверсифицирует контракты, поставляя газ нескольким европейским странам.

Главарь «бензоколонки» Алиев заявил о планах увеличить добычу газа на 8 млрд куб. м к 2030 году, что потенциально позволит нарастить экспорт в Европу. Важно, что ЕС сейчас предпочитает краткосрочные контракты с привязкой к хабу TTF (Нидерланды), а не к нефти, что может быть выгодно Баку.

Однако! Вопреки желаниям Алиева наполнить TANAP азербайджанским газом, полностью заполнить им трубопровод – упорно не получается. В следствие чего, в 2021 году Баку был вынужден заключить соглашение с Ираном о прокачке дополнительных объёмов туркменского газа через его территорию, в противном случае, Азербайджану не хватило бы газа даже для собственных нужд.

Интересно, что главный оператор газового месторождения Шах-Дениз, компания BP, заявила, что объемов для удвоенных поставок газа в Европу у неё нет и не предвидится, так что откуда, кроме России, Ирана или Туркмении размечтавшийся о кренделях небесных Алиев возьмет дополнительные объемы газа для рентабельной работы TANAP – сам по себе вопрос достаточно захватывающий. При испорченных-то отношениях с Россией и Ираном…

Текущая ситуация рисует противоречивую картинку азербайджанской энергетики. С одной стороны — нефтяной скандал, подрывающий доверие к ключевому экспортному сорту, ведущий к финансовым потерям и ставящий под сомнение стабильность поставок по БТД, с неочевидной ролью главного оператора BP. С другой стороны — заявленное газовое наступление на европейский рынок через дорогостоящий и не без проблем работающий коридор TANAP, с планами по наращиванию поставок.

Разрешение нефтяного кризиса (устранение проблемы хлоридов, восстановление репутации Azeri Light, обеспечение прозрачности) критически важно для экономики Азербайджана. Успех же (весьма сомнительный) на газовом направлении способен в теории компенсировать нефтяные потери и даже упрочить позиции Баку как надежного энергопартнера Европы в новой геополитической реальности.

Однако тень, отброшенная скандалом вокруг качества нефти, напоминает, что путь к статусу гарантированного поставщика требует безупречной репутации по всем энергоносителям. Это не говоря уже о шкуре неубитого медведя — вопросе с заявленным удвоением газовых поставок в ЕС в самое ближайшее время.

Подготовлено на основе материалов с ресурса «Геоэнергетика ИНФО»