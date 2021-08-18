Джигурда пригрозил засветить Соловьёву «кармическим бумерангом»

Скандальный актер Никита Джигурда, в последнее время агитирующий за КПРФ, дал интервью о политике youtube-каналу «ГлавТема Народ».

Чтобы его выказывания имели вес, он попытался дистанцироваться от своего образа агрессивного фрика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на внешние свои проявления, многим кажущиеся сумасшествием… Я в это играю. Многие мои «безумства» в интернете были хорошо оплачены. Но я никогда не шел на компромисс с совестью и душой», – сказал Джигурда.

Однако долго в новом имидже актер продержаться не смог. Буквально через несколько минут он заявил об «оккультных» предпосылках для перемен в России в 2025 году, а затем пообещал «набить морду» телеведущему Владимиру Соловьеву за честь практикующей либеральные демарши актрисы Лии Ахеджаковой.

«Он – сыкун. Я его неоднократно вызывал на ринг. Сейчас мне позвонили из промоутерской компании, спросили: с кем вы хотите биться. Я назвал Соловьева и адвоката Жорина. Я могу в чем-то не соглашаться с позицией гениальной актрисы Лии Ахеджаковой, но уважение к ней проявлять необходимо.

То, что Соловьев обижает слабых, зная, что ему за это ничего не будет, в моем лице он получит кармический бумеранг. Если не на ринге, то через суд. Я подам на него в суд за оскорбления в мой адрес и устрою хорошее шоу по вертикали!», – пообещал Джигурда.