«Джилас – вор!» – главарю сербских майданщиков сорвали агитационный митинг

11.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербская прозападная оппозиция по-прежнему не может обеспечить массовость акций протеста, которые начались в конце прошлого года и постепенно угасли. Традиционный субботний митинг в Белграде собрал немногим более 100 майданщиков, сообщил телеканал Pink.

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Это происходит на фоне обвинений в адрес рядящегося в одежды неподкупного оппозиционера экс-мэра Белграда олигарха Драгана Джиласа. На минувших выходных он столкнулся с нерадушным приемом при попытке возглавить митинг протеста «1 из 5 миллионов» в городе Шабац.

Во время его выступления с трибуны люди начали кричать «Джилас – вор!».

Такое отношение к вождю майданщиков объяснил депутат горсовета Белграда Славко Гак, напомнивший о деяниях Джиласа во времена пребывания на посту градоначальника столицы.

«Драган Джилас останется в памяти мэром, который незаконно взимал плату за детские сады с жителей и тем самым нанес им ущерб в размере четырех миллиардов динаров», – сказал депутат.

По его словам, нынешнему городскому правительству на основании судебных решений удалось вернуть 2,5 миллиарда динаров от нанесенного ущерба в результате махинаций чиновников во времена Джиласа, лоббировавших интересы близких коммерческих структур.

В дошкольных учреждениях сегодня насчитывается 80 000 детей, а в 2012 году, когда мэром был нынешний оппозиционер, только 46 000 детей посещали детские сады, напомнил Гак.

Он также сравнил льготы из городского бюджета на дошкольное, начальное и среднее образование, отмечая, что в этом году было выделено 190 миллионов евро, а в 2012 году эта сумма была вдвое ниже – 87 миллионов евро.

Более того, все социальные выплаты во времена правления Джиласа задерживались на срок до года. При уходе команды Джиласа из мэрии в Белграде поста, социальный долг насчитывал более пяти миллиардов динар, сообщил Informer.