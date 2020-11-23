Джинсовый Гордон отбеливает «куриного короля»

23.11.2020, Киев, Тимур Комаров

Беглый украинский миллиардер Олег Бахматюк, владелец агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг», в последнее время заполнил собой информационное пространство. В основном — благодаря джинсовому видеоинтервью Дмитрию Гордону. И безразмерная текстовая версия беседы, и ее компактные фрагменты активно тиражировались сайтом «Гордон».

Понятно, что для «куриного короля» Бахматюка, у которого был конфликт с экс-главой офиса президента Богданом, это информационная разведка боем, прощупывание возможностей вернуться на Украину. Ведь «большой спорт» этого бизнесмена связан именно с украинской кормовой базой, от которой его оттеснили.

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Больше года назад, из-за уголовного преследования, Бахматюк с семьей ретировался с Украины и осел в Вене. Его подозревали в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в отмывании денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем.

В июне этого года генпрокурор Венедиктова по решению Печерского районного суда Киева закрыла дело, фигурантом которого был Бахматюк (о завладении средствами стабилизационного кредита «VAB Банка» на сумму 1,2 млрд гривен, выданного в октябре 2014 года).

Для украинской «антикоррупционной соросятни» Бахматюк — очень удобная и привлекательная мишень. Какое-то время назад глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и антикоррупционный активист Виталий Шабунин «отрабатывали» агарного олигарха очень интенсивно. Слово «добросовестно» здесь не подойдет, потому что совесть и «соросятня» — понятия несовместные.

Все основные враги Бахматюка — глава ОП Богдан, генпрокурор Рябошапка, глава НАБУ Сытник — лишились своих должностей. Один только непотопляемый Шабунин по-прежнему занимает «должность» придворного «шабунина» при исполняющей обязанности американского посла на Украине Кристине Квин.

Незаангажированный обыватель с буддийским спокойствием наблюдал за всей этой «антикоррупционной» возней вокруг «куриного короля»: сожрите друг друга. Предыдущая администрация Зеленского четко давала понять Бахматюку: что позволено Юпитеру (Ахметову, Пинчуку, Коломойскому, Порошенко, Боголюбову, Герегам), не позволено аграрному быку.

С одной стороны, Богдан напоминал стервятника, пытающегося отгрызть лакомый шматок бизнеса Бахматюка. С другой стороны, на Украине сложно представить ситуацию, когда у олигарха всё чисто и он в ладах с законом. Просто нужно, чтоб он попал в немилость к очередному временщику, — и тогда включается «антикоррупционный» бульдозер. Бахматюк демонстрирует готовность договориться с сегодняшними главными «решалами», чтоб этот бульдозер выключился.

Причем «куриный король» выбрал для этого интересный момент: Сытник не у дел; «антикоррупционеры» показали свою несостоятельность и воюют с Конституционным судом; Богдан дал тому же Гордону скандальное интервью, от которого колбасило Зеленского и его нынешний офис.

Таковы расклады, при которых «куриный король» пытается вернуться в большую игру. Отбеливанием яйценосного олигарха Гордон занимается с усердием трубочиста. Ничего личного. У Гордона есть темы, на которых он ловит хайп (интервью с Поклонской, Стрелковым, Богданом). И есть более скучные темы, на которых можно взять сразу деньгами…

Поэтому Гордон старается. «Меня бы в другой стране мира, даже в США…» — начинает миллиардер. «На руках бы носили», — торопливо лизнул Гордон. «Не на руках, но меня бы услышали», — остужает пыл чересчур старательного интервьюера Бахматюк.

Миллиардер жалуется на главу НАБУ. Дескать, для имитации борьбы с олигархами Сытник выбрал того, которого считал самым слабым. Бахматюк говорит, что в текущем году раз пять обращался к президенту и премьеру: «Пожалуйста, вразумите человека, который в год берет 1,5 млрд из бюджета. Вразумите человека, который личную месть поставил выше интересов государства; человека, который переступает закон и подменяет собой закон и фактически назначает виновным. Потому что это приводит к уменьшению налогов в бюджет, несет угрозу трудоустройству украинских граждан».

Это интервью не то чтобы добавляет какие-то штрихи и детали к общей картине постмайданной руины… В конце концов, в списке проблем и бедствий, обрушившихся на нормального среднеарифметического гражданина этой территории, бегство «куриного короля» и его отношения с украинской властью находятся даже не на 1001 месте, а на дальних подступах к нему.

Но беседа двух зажравшихся «джентльменов» очень показательно расставляет акценты.

Интервьюер спрашивает: нужно ли продавать украинскую землю? «Однозначно», — отвечает «куриный король». Бахматюк, в надежде вернуться на Украину, пытается убедить руководство страны в своей полезности для наполнения бюджета. На поверхности прослеживается желание показать свою лояльность к власти и к ее основным мероприятиям по выполнению указаний внешних кураторов.

С другой стороны, Бахматюк, выступая за то, чтоб к покупке украинской земли были допущены крупные игроки (дескать во всем мире землю покупают пенсионные фонды), уверяет, что таких аграрных бизнесменов, как он, интересует лишь аренда земли.

«Я не о себе. Мне невыгодно, чтобы был рынок земли. Мне невыгодно. Потому что будет какое-то определенное оживление на рынке аренды. Я считаю, что необратимые процессы делают тебя более бизнес-ориентированным».

И вот здесь, в словах но полезности необратимых процессов, кроется более простая мысль: готовность ловить рыбу в мутной воде.

Например, Бахматюк вдохновенно предлагает такие «дорожные карты»: «Те люди, которые продают землю, должны получить максимальную плату. Когда земля будет стоить 5 тысяч долларов, все будет оцифровано. И это даст банкам возможность на тех же внешних рынках привлекать огромные ресурсы. Мы скажем, что наша земля стоит 150 миллиардов долларов. То есть наши банки смогут привлечь половину— 70 миллиардов долларов — под условный развивающий потенциал: построение элеваторов, инфраструктуры, комбикормовых, мукомольных предприятий».

Ключевые слова: «наши банки смогут привлечь». Напомню, что Бахматюк подозревался в завладении средствами стабилизационного кредита «VAB Банка» на сумму 1,2 миллиарда гривен (по валютному курсу осени 2014 года). И еще раз повторюсь: все эти «куриные короли» и аграрные миллиардеры относятся к украинской земле исключительно как к кормовой базе.

Когда разговор двух благородных донов (циничных мразей) доходит до убытков, понесенных Бахматюком, начинается просто песня! Джинсовый Гордон спрашивает: «Недавно вы заявили, что за год вашего преследования со стороны НАБУ ваши компании потеряли больше, чем от потери активов в оккупированном Крыму и на Донбассе. Сколько вы потеряли от российской агрессии и сколько из-за уголовного преследования?». Нетрудно догадаться, куда клонят собеседники: Сытник, Рябошапка и Богдан нанесли бизнесу Бахматюка больший ущерб, чем «сепары» и «оккупанты».

«Куриный король» начинает подробно объяснять: «От российской агрессии мы больше потеряли по «Авангарду». Мы в Донецке, Луганске, Крыму были доминирующим игроком на рынке. У нас были огромные птицефабрики в Донецке и Луганске, комбикормовые заводы».

Здесь бы журналисту поинтересоваться: а как же так? Неужто ваш куриный бизнес вполне себе процветал в Донбассе и Крыму до 2014 года? И никакая «бандитская власть» не щемила вас? Но это нормальному журналисту было бы интересно заострить внимание на этом моменте. Выходит, до майдана «донецкие» создавали благоприятные условия для того, чтоб ивано-франковское рагульё не чувствовало себя плохим танцором, а развивало свой яйценосный бизнес в Донбассе? А на хрена тогда вам вообще понадобился майдан?! Чтоб теперь ныть: «Владимир Александрович, не бейте! Мы и в ваши корзины будем яйца нести»?..

Но джинсовому Гордону такие вопросы неинтересны. Он оживляется только, когда Бахматюк говорит: «Все это сейчас уничтожено. В Крыму захвачено Царевым по подставным документам». Интервьюер переспрашивает: «Царевым?» Миллиардер отвечает: «Да. В Луганске это все сожгли и вывезли на металлолом. В Донецке кто-то хозяйничает, мы пока не знаем, кто. Мы потеряли огромный рынок. И где-то, наверное, наши потери были процентов 30-40 от рынка».

Бахматюк брешет, как дышит. Поэтому так коротко отвечает на вопрос об Олеге Цареве и переходит к жалобам на Донецк и Луганск.

А мы остановимся подробней на том, что обошли вниманием Бахматюк и Гордон.

Когда в 2014 году Коломойский отжимал предприятия Царева, — это считалось правилом хорошего тона в стране победившего майдана. Это не смущало ни майданную власть, ни бизнесменов, ни информационных гордонов.

Когда украинский «Приват» «простил» крымчанам их вклады, — возмещала эти потери российская власть.

На что сегодня жалуется Бахматюк? Что ему не дали «быковать» в Крыму, как при Украине?

В августе 2014 года крымские власти готовы были принудительно выкупить птицефабрику «Южная-холдинг», входившую в бахматюковский холдинг «Авангард». Бахматюк стал требовать от российского правительства особого диалога. «Южная-холдинг» была остановлена («в связи с конфликтом на Восточной Украине»). В итоге Бахматюку предоставили возможность вести диалог с самим собой. А землю, арендованную птицефабрикой, передали новому инвестору.

Сообщалось о том, что новый инвестор будет использовать часть старых зданий и построит новые. Оборудования там не осталось. По сути, новому инвестору — Крымской торгово-промышленной компании (КТПК) — пришлось запускать стоявшую птицефабрику с нуля. Владельцем КТПК является Лариса Царева.

Бахматюк жалуется интервьюеру, что после 2014 года в Крыму и Донбассе он потерял 300-400 миллионов долларов. Взор Гордона всегда подернут мечтательной поволокой, когда его собеседники оперируют подобными цифрами. А нормальный человек при этом думает о другом: «Циничные мрази, вы, как ни в чем не бывало, оплакиваете 300 лямов, недополученные миллиардером Бахматюком в Донбассе? На территории ДНР и ЛНР в 2014 году проживало более миллиона пенсионеров. Украина украла их пенсии за все эти годы. А вы, мрази, ждете от нас сочувствия Бахматюку?»

Гордон интересуется у миллиардера, сколько тот потерял от уголовного преследования на Украине.

Бахматюк отвечает: «Во-первых, мы потеряли огромные возможности. Закрываются предприятия… Мы считаем, не менее 30% компании мы потеряли». Гордон не унимается: «То есть столько же» (сколько потеряно в Донбассе и Крыму). Миллиардер спохватывается, что продешевил: «Я думаю, что больше. Это условная величина… Даже тогда, после Российской Федерации, моя компания чего-то стоила: условно 500-700 миллионов. Сейчас моя компания стоит ноль. Даже минус. Сейчас компания стоит как долги, которые я должен внешним кредиторам. Они довели до того, что моя компания, кроме того, что упала в ноль, еще и уменьшается».

Что нам напоминают эти жалобы? Известный монолог Антона Семеновича Шпака в исполнении Этуша: «Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, — всё же погибло…»

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Это пятнадцатисекундное выступление незабываемого персонажа комедии «Иван Васильевич меняет профессию» — квинтэссенция трехчасовой беседы «куриного короля» с Гордоном.