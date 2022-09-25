Джоана Стингрей перешла на сторону Украины

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Новости Украины

Сыгравшая большую роль в судьбе музыкантов из Ленинградского рок-клуба американка Джоана Стингрей, которую многие небезосновательно считали агентом спецслужб США, открыто выступила на стороне Украины, хотя до последнего времени продолжала посещать РФ.

Стингрей организовала в США «Цой фест», на логотипе которого присутствовал флаг Украины с подписью «Stop War». В фестивале участвовал и режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов. В комментариях пользователи с Украины благодарят Стингрей за поддержку, сопровождая это проклятиями в адрес российского президента.

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Отметим, что сама группа «Кино» в мероприятии американки не была задействована (вместо нее выступал кавер-коллектив «Кинопробы»). Тем не менее, «Кино» уже несколько раз заявляли о желании выступить в Киеве (несмотря на то, что гитарист Юрий Каспарян неоднократно посещал Крым после 2014 года и, теоретически, ему должен грозить запрет на въезд на Украину).