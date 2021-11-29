Джон Болтон призвал уничтожить Приднестровье

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Новости Украины

Для того, чтобы спасти самостийную Украину, США нужно начать разморозку конфликтов на постсоветском пространстве, первым должно стать Приднестровье.

Об этом написал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье, опубликованной на сайте «1945», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России. Другим отвлекающим фактором может быть повышение внимания международного сообщества к Абхазии и Южной Осетии, оккупированным провинциям Грузии», – написал Болтон.

Он отметил, что упомянутые действия помогут отвлечь Москву от украинского направления.

Нынешних действий США и союзников недостаточно, уверен Болтон. Увеличение военной помощи Украине, противостояние «Северному потоку-2», бойкот российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции — все это не остановит Россию, потому что является только ситуативным реагированием на ее стратегию.