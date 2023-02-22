Джон Хербст недоволен поездкой Байдена в Киев

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Президент США Джо Байден не говорит о победе Украины – его поездка в Киев подтвердила лишь дежурные речи о поддержке до конца, не расшифровывая, что американское руководство понимает под этим.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол США в Киеве Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хербст раскритиковал Байдена за то, что он не принимает решение о передаче Украине всего необходимого ей вооружения, включая самолеты и дальнобойные ракеты.

«Я был не удивлен его риторикой, я был тоже не совсем доволен его риторикой, потому что он всегда употребляет те же слова, что мы, Америка, с Украиной до конца. И это не плохо, но и не хорошо. Он должен сказать, что наши жизненные интересы – цель украинской победы и мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине достичь этой победы. Но такие слова мы пока не слышим. И, самое главное – не то, что он говорит, и не то, как он снимается на улицах Киева. Самое главное – именно поставки того оружия, которое вам нужно», – заявил Хербст.