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Якобы участвующие в украинском конфликте северокорейские солдаты – это «ужасное развитие» сценария и доказательство общей угрозы для США со стороны России, Китая, КНДР и Ирана.

Об этом в интервью DW заявил отпетый русофоб и бывший посол США на Украине, а ныне старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто гипотетический вопрос, мы не знаем [как будет действовать Трамп]. Я удивлён, что мы не видим реакцию со стороны сегодняшнего президента. На самом деле, это позор! Участие солдат от Северной Кореи доказывает, что мы уже знали – что мы сейчас видим общую угрозу от России, Китая, Северной Кореи, Ирана. Наша политика должна понимать это и отражать! Но пока мы не видим даже слов в отношении этого ужасного развития. Это должно влиять на политику Трампа, но как именно – трудно предсказать», – вещал Хербст.