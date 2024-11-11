Джон Хербст: «Реакция Белого дома на войска КНДР в РФ – это позор!»

Константин Серпилин.  
11.11.2024 18:32
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 630
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Якобы участвующие в украинском конфликте северокорейские солдаты – это «ужасное развитие» сценария и доказательство общей угрозы для США со стороны России, Китая, КНДР и Ирана.

Об этом в интервью DW заявил отпетый русофоб и бывший посол США на Украине, а ныне старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Якобы участвующие в украинском конфликте северокорейские солдаты – это «ужасное развитие» сценария и доказательство...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это просто гипотетический вопрос, мы не знаем [как будет действовать Трамп]. Я удивлён, что мы не видим реакцию со стороны сегодняшнего президента. На самом деле, это позор! Участие солдат от Северной Кореи доказывает, что мы уже знали – что мы сейчас видим общую угрозу от России, Китая, Северной Кореи, Ирана.

Наша политика должна понимать это и отражать! Но пока мы не видим даже слов в отношении этого ужасного развития. Это должно влиять на политику Трампа, но как именно – трудно предсказать», – вещал Хербст.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть