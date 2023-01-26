Джонсон и Зеленский готовят страшную провокацию на АЭС – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Посещение экс-премьером Британии Борисом Джонсоном территории Украины свидетельствует о подготовке кровавой провокации на одной из АЭС.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На Украину приезжал Борис Джонсон, который во времена своего премьерства был фронтменом той группировки в Англии, которая в наибольшей степени старалась всегда обострять ситуацию. Борис Джонсон был фронтменом известной истории с попыткой поставки на Украину грязной бомбы. А сейчас мы опять видим, что его приезд совпал с фактами размещения опасного оружия на атомных электростанциях. Теоретически это может объяснить, что они там размещали, чтобы обезопасить. Понятно, что, в отличие от английских партнёров, русские более ответственные люди, и не будут обстреливать АЭС. Это своя территория, а не чужая, как для англичан, и заражать её на века никто не захочет», – сказал Гильбо.

Политолог уверен, что Борис Джонсон посещал Украину именно для подготовки провокации на атомной электростанции.

«Но есть и второй слой. Не зря Борис Джонсон приехал, чтобы поговорить. Если он приехал, это означает одно – готовится какая-то провокация. Можно на этой самой АЭС в качестве дембельского аккорда украинской войны взорвать оду из электростанций. И сказать, что это результат российского обстрела или диверсии. И таким образом омрачить переход Украины к политике капитуляции в ближайшие недели. Это не значит, что Украина сможет после этого как-то воспрянуть, или НАТО впишется в войну. Это означает только то, что появится очередной повод для верещания и обвинения России в этом возмутительном деянии», – добавил он.

По мнению Гильбо, по ряду причин теракт случится на территории Западной Украины.

«Скорее всего, это будет сделано на Западной Украине. Во-первых, там проще, и больше контроля за ситуацией. А с другой стороны это нанесёт ущерб Белоруссии, втянет её в войну. И затруднит возможное наступление на Ровно и Львов. Конечно, на николаевской АЭС это тоже могут сделать для того, чтобы таким образом затруднить наступление на Одессу», – резюмировал он.