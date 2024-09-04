Джонсон хочет разгромить Россию и снести Крымский мост

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Переговоры в украинском конфликте возможны только после поражения России.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от имени французского экономиста, первого президента ЕБРР Жака Аттали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что возможны любые переговоры, но боюсь, что предварительным условием должно быть поражение России. Украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым, я думаю, они смогут прийти к любым переговорам», – сказал Джонсон.

Он считает, что для разгрома России необходимо уничтожить Крымский мост.

«Теперь нам следует передать им ракеты «Атакамс» и дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования. Это безумие, когда мы говорим им, что они не могут атаковать российские силы внутри России. Россияне не налагают на себя таких ограничений. Это абсолютное безумие. И мы должны помочь снести им Керченский мост. Мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», – сказал Джонсон.