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НАТО не может принять в свои члены Украины, но должна всячески декларировать это.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени французского экономиста, первого президента ЕБРР Жака Аттали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это сложно, потому что правила НАТО очень ясны: нельзя вступить в НАТО, пока страна фактически находится в состоянии войны, и границы оспариваются. Но нам нужно найти способ. Должно быть четкое приглашение Украины. Потому что перспектива членства в НАТО, я думаю, сейчас это то, что будет способствовать миру, а не провоцировать Путина. Конечной целью теперь должно стать членство Украины в НАТО. Если это конечный пункт, который мы все предвидим, тогда нам нужно добраться туда быстрее», – сказал Джонсон.

При этом он посетовал на то, что на Украине до сих пор не было массовой мобилизации, а воюют там в основном возрастные люди.