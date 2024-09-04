Джонсон мечтает об украинских окопах

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел бы сам воевать на Украине.

Об этом он заявил разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени французского экономиста, первого президента ЕБРР Жака Аттали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. Мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине. Если бы я был генералом… Но у меня нет такой подготовки», – сказал Джонсон.

При этом он выступил против ввода войск НАТО на Украину, поскольку это может «накалить ситуацию».

«Такая возможность есть. Как сказал Эммануэль Макрон, все варианты должны быть на столе. У меня обычно здоровый аппетит к риску, но я думаю, что это выведет этот конфликт на новый уровень, и нам не нужно этого делать. Честно говоря, если мы просто соберемся с силами, мы можем дать украинцам то, что им нужно, дать им это быстрее и позволить им самим победить Путина. Потому что они могут и будут это делать», – сказал Джонсон.