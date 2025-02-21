Джонсон: Начался полный выход США из украинского конфликта

Олег Кравцов.  
21.02.2025 10:18
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Президент США Дональд Трамп мстит главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп мстит главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший...

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«Дональд Трамп не уважает Зеленского, и это совершенно очевидно. США прекращают поддержку Украины», – сказал Джонсон в интервью «Известиям».

По его словам, Трамп не испытывает к Зеленскому теплых чувств из-за той роли, которую Зеленский сыграл в его первом импичменте.

«Трамп позвонил Зеленскому и попросил его помощи по поводу инцидента с Хантером Байденом. Зеленский тогда решил подыграть демократам. Трамп — злопамятный человек, он, конечно, умеет прощать, но, когда вы переходите ему дорогу, он не забывает. Когда они появились вместе с Зеленским, он был довольно вежлив, дружелюбен, но на самом деле в нем нет теплоты и подлинной дружбы. Мы наблюдаем начало полного выхода США из конфликта на Украине», – резюмировал эксперт.

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