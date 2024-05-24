Джонсон объявил Украину «курицей без головы, которая побегает еще немного»

Анатолий Лапин.  
24.05.2024 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина превратилась в ходячего мертвеца, истекающего кровью. У США же нет четкого плана по выходу из ситуации, и они не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, потому что знают, что с треском проиграют.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина превратилась в ходячего мертвеца, истекающего кровью. У США же нет четкого плана по...

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«Украина – это умирающая страна, ходячий мертвец. Это курица, которая бегает, она живая, – отрубаешь ей голову, и эта курица еще немного побегает, пока не истечет кровью. Именно в такой ситуации находится, и с этим ничего не поделаешь. Я имею в виду, что нет ничего, что могло бы изменить этот результат…

Вместо того, чтобы попытаться четко изложить, в чем заключаются наши цели, чего мы пытаемся достичь, хотим ли мы вступить в перестрелку с Россией? Ну нет, хорошо, так что давайте заявим об этом заранее. До сих пор мы были готовы поддерживать Украину, но мы не готовы вступать в войну с Россией, потому что они победят нас. И они победят нас с треском», – заявил Джонсон.

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