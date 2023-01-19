Джонсон подстрекает Украину: Россия в параличе, Путин боится

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не верит в то, что Россия применит ядерное оружие.

На форуме в Давосе он сравнил президента России с маленьким мальчиком и усомнился в том, что Владимир Путин решится на ядерный удар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин хочет представить свое ядерное противостояние между НАТО и Россией. Он не будет использовать ядерное оружие. Он фактически как мальчик в детстве – хочет, чтобы мы просто думали. Он никогда этого не сделает, а хочет, чтобы мы так думали. Потому что у него сейчас экономический паралич, он теряет почву под собой, и без сомнений, индусы, китайцы, они массивно повернутся против него. Это пугает россиян. Он не будет этого делать», – заявил Джонсон.

При этом, бывший президент России, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем блоге подчеркнул, что ядерные страны не проигрывают войну:

«Завтра на натовской базе Рамштайн великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжёлого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть». И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта».