Джонсон проболтался, что принудил Зеленского «сражаться за нас»

Елена Острякова.  
04.09.2024 13:34
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий закончился в мае) в позапрошлом году склонялся к мирному разрешению конфликта с Россией и готов был смириться с потерей территорий.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени французского экономиста, первого президента ЕБРР Жака Аттали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий закончился в мае) в позапрошлом году склонялся к...

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«Им придется решить, чего они хотят. Но очевидно, если бы это был февраль 2022 года, я думаю, Зеленский принял бы. При условии, что у него будут защита и гарантии безопасности со стороны НАТО. Я думаю, Зеленский бы смирился с потерей Донбасса и Крыма. Но может ли он сделать это сейчас? Я сомневаюсь. Самое главное — дать украинцам возможность выгнать русских, и мы не должны быть слишком медлительны», – сказал Джонсон.

При этом он уверен, что у Стамбульских переговоров была «нулевая вероятность» успеха и гордится, что сорвал их.

«Позиция правительство Великобритании была своего рода упрощенной, демократической, наивной позицией, которая имела огромную силу. Я горжусь тем, что Великобритания помогла в решающий момент. И я горжусь тем, что Великобритания продолжает помогать. Они сражаются за нас. Я думаю, что они борются за свободу повсюду. Я и так рад, что теперь мы поддерживаем их еще больше», – сказал Джонсон.

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