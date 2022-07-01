Джонсон: у Зеленского есть план, как отбросить русских на позиции до 24 февраля

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Новости Украины

У главы киевского режима Владимира Зеленского есть план, как откинуть российские войска на позиции до 24 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО, сообщает ВВС.

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Джонсон напомнил о том, что посетил Украину и встретился с Зеленским незадолго до начала всех саммитов.

«Ясно, что они действительно видят, как они могут изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев», – заявил британский премьер.

По его словам, очень важно помочь украинцам в этом настолько, насколько это возможно.

«Мы считаем, что они действительно в состоянии отбросить россиян, чтобы вернуть их на позиции, существовавшие до 24 февраля. Это, безусловно, то, что хочет сделать Владимир Зеленский, и он изложил план, как это сделать», – рассказал Джонсон.

В свою очередь, сам Зеленский обьявил о выделении Штатами нового пакета военной помощи его режиму на сумму 800 миллионов долларов. Вскоре это оружие, по словам Зеленского, пойдет на передовую.

«Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для Украины, прежде всего оборонной. Я благодарен президенту Байдену за эту помощь. Уже скоро она пойдет на передовую и будет работать на Украину, в защиту свободы», – сказал Зеленский.

Напомним, в последний день саммита НАТО президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени предоставит еще 800 миллионов долларов как помощь в борьбе Украины с Россией.