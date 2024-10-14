Джонсон убеждает, что Трамп добьется «победы Украины»

Елена Острякова.  
14.10.2024 19:28
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в США и смотрит на это «с оптимизмом».

Об этом он заявил в интервью таблоиду «Сан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах...

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«Захочет ли Дональд начать свое президентство в ближайшие несколько месяцев, сделав Россию снова великой. Или сделав советскую империю снова великой. Нет, он хочет снова сделать Америку великой», – сказал Джонсон.

Он напомнил, что именно Трамп приказал поставить Украине ракетные комплексы «Джавелин» во время своего первого президентского срока.

«Мы все хотим мирного соглашения, но единственный путь к нему – это победа Украины. Я думаю, он понимает это. И логика поведения любого нового президента США будет: продолжайте в том же духе, дайте украинцам то, в чем они нуждаются. И что меня обнадеживает в Дональде Трампе, по-моему, у него есть силы изменить ситуацию», – уверял Джонсонюк.

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