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Запад десятилетиями целенаправленно всеми способами дестабилизирует Россию, а когда Москва начинает сопротивляться, искренне возмущается тому, что против них действуют их же методами.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У ЦРУ есть тайный план обширных действий, и он поддерживается британцами, и у британцев есть свой собственный – они пытаются посеять разногласия и создать раскол внутри России, чтобы разорвать её изнутри. Что является одной из причин, по которой они предприняли террористические атаки пару недель назад, которые имели место в Дагестане и в Севастополе. Они пытаются ослабить российское правительство, посеять хаос. Это одна из причин, по которой Запад, начиная с 90-х годов, оказывал финансовую поддержку радикальным исламистам в Чечне, которые были вовлечены в террористическую кампанию против российского правительства. Запад и ЦРУ поощряли украинских диссидентов, начиная с 1949 года, чтобы они снова предприняли атаки для дестабилизации России. Русские видят скоординированную подрывную кампанию против своего правительства, которая была профинансирована и поддержана Западом», – сказал Джонсон.

«Самое интересное – то, что Запад любит жаловаться на то, что именно это делает Россия по отношению к США. Но это далеко не в том же масштабе. Россия довольствовалась тем, что оставалась дома и занималась своими делами. Мы – те, кто вмешивается», – добавил экс-аналитик.