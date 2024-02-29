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В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп продолжит помощь Украине, но потребует больше вовлеченности европейских стран.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джонсона, сейчас не стоит слишком верить Трампу, потому что идет предвыборная гонка, в рамках которой кандидаты говорят то, что хочет слышать их электорат.

«Всем нужно быть осторожнее, немножко терпеливее. Сейчас проводятся выборы, в ходе выборов люди могут разного наговорить, у них различные избирательные аудитории, к которым они должны достучаться. Но Трамп на самом деле был первым, кто отправил Украине «Джавелины», Обама этого не делал… Я думаю, что Трамп захочет стать президентом, который встанет на защиту свободы и снова сделает Америку великой. Он не захочет стать тем президентом, который сдался Путину», – сказал политик.

«Я думаю, что Трамп продолжит ту политику, которую проводят США, потому что это глубоко в интересах самой Америки. Так чего же хочет Трамп? Ему нужно, чтобы европейцы больше тратили на оборону. Поддержка украинцев уже привела к массивному росту самодостаточности Европы, Финляндия и Швеция стали членами НАТО, европейская поддержка Альянса в целом растет. Французы, немцы, практически все европейские страны увеличивают свои военные расходы. Америка призывала к этому уже 40 лет, и вот это происходит», – заявил Джонсон.