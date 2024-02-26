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Лондон, несмотря на серьезную поддержку Украины, отказывает ее гражданам в праве свободного въезда на территорию Великобритании.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил редактор киевского интернет –издания «Европейская правда» (дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украиснкая правда») Сергей Сидоренко во время интервью с британским экс-премьером Борисом Джонсоном.

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«Сейчас Британия есть самым преданным приверженцем Украины. У нас глубокое партнерство, мы возлагаем большие надежды на него, соглашение по безопасности, соглашение о стратегическом партнерстве, которое вы подписали с Зеленским. Нерешенным вопросом остается визовая политика. К нам до сих пор относятся, как стране третьего мира», – пожаловался журналист.

Джонсон в ответ с деланным удивлением сказал:

«Мне жаль, правда. Вы хотите поехать в Лондон? Вам нужна виза?».

Далее он добавил, что не может ничего обещать – дескать, это «вопрос министерства внутренних дел».

«Хотя я думаю, что мы должны в рамках нашей дружбы позаботиться о том, чтобы украинцам было относительно просто путешествовать в Британию. Но скажите мне честно, действительно реально тяжело?», – снова разыграл удивление экс-премьер.

Его собеседник ответил утвердительно, отметив:

«По сути я не могу туда въехать, хотя при таком количестве украинцев в Британии, как сейчас, это просто нонсенс».

Джонсон развел руками:

«Да, я этого не знал. Посмотрю, что можно сделать».

Сидоренко тут же заметил, что с нетерпением ждет, что руководство Британии отменит визовый режим.

«Я попробую узнать о безвизовом режиме, это сложный вопрос, но мы уже получали огромную пользу от того, что много прекрасных украинцев приезжает в Великобританию», – избегая конкретики, резюмировал Джонсон.