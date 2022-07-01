Джонсон выделяет Украине более миллиарда долларов для ускорения перехода ВСУ в наступление

01.07.2022  08:47 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина
Новости Украины

Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов. Как отмечается, финансирование будет направлено на усиление обороноспособности.

Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов. Как отмечается, финансирование...

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Отмечается, что помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

Как заявили в офисе Бориса Джонсона, дополнительное оборудование — это первый шаг, позволяющий Украине перейти к наступлению.

Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.

Это увеличивает всеобщую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. По словам Лондона, это самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

Ранее Норвегия и Великобритания анонсировали передачу Украине тяжелого оружия.

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