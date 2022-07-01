Джонсон выделяет Украине более миллиарда долларов для ускорения перехода ВСУ в наступление
Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов. Как отмечается, финансирование будет направлено на усиление обороноспособности.
Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.
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Отмечается, что помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.
Как заявили в офисе Бориса Джонсона, дополнительное оборудование — это первый шаг, позволяющий Украине перейти к наступлению.
Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.
Это увеличивает всеобщую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. По словам Лондона, это самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.
Ранее Норвегия и Великобритания анонсировали передачу Украине тяжелого оружия.
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