Джонсон выстраивает параллельное НАТО и готов передать смертоносные ракеты Украине

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Новости Украины

С тех пор, как во второй половине XX века Великобритания растеряла колонии и бóльшую часть заморских территорий, международный авторитет, военное и экономическое могущество, навязчивой идеей сидельцев на Даунинг стрит, 10, является возвращение изрядно потрёпанного «британского бульдога» на первые роли в глобальной политической игре.

Будучи «непотопляемым авианосцем США» и главным проводником американской политики в евроатлантическом регионе, Британия прилагает максимум усилий для демонтажа ЕС, чтобы оттереть на обочину военные и экономические «локомотивы» – Германию и Францию – на пути к европейскому доминированию.

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Для этого Лондон играет на внутренних противоречиях ЕС и создаёт параллельные структуры, включая военно-политические, во главе с собой любимым.

Характерной особенностью этих параллельных структур является их авантюрность и чёткая антироссийская направленность.

Уже понятно, что «Брекзит», организатором и вдохновителем которого был нынешний косматый и неадекватный премьер Борис Джонсон, был направлен на переформатирование ЕС с «Pax Germanica» на «Pax Britanica» – с целью отбить у «пастухов» из Берлина и Парижа хотя бы часть «стада».

Можно сказать, что эти амбициозные планы не оправдались. У Великобритании, находящейся далеко не в лучшей экономической и политической форме, на новый интеграционный проект не хватит сил и средств, а США уж точно не захотят спонсировать этот дорогостоящий проект.

И вообще, эти потуги на европейское первенство «неоимперцев» с берегов Темзы отдают прожектёрством, поскольку главный «денежный мешок» Европы – это Германия, скупившая и контролирующая солидную часть британской промышленности, ранее составлявшей её красу и гордость.

В Лондоне, тем не менее, не унимаются и стремятся восстановить великодержавие другими способами.

Буквально пару дней назад в европейской прессе началась шумиха вокруг «роскошного» предложения, сделанного британским премьером Борисом Джонсоном Польше, Прибалтийским «вымиратам» и даже Украине – создать новый альянс, как альтернативу Евросоюзу.

Так и хочется добавить сакраментальное «с блэкджеком и шлюхами».

Заявлено, что «британская альтернатива ЕС» рассчитана на государства либеральные, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, но вишенкой на тортике является дополнительная особенность: «И противостоять Москве».

Зная непростые отношения Анкары с Москвой, в новом альянсе приготовлено место и для Турции.

Интересно, что, по данным европейской прессы, одним из первых, с кем Джонсон поделился своими грандиозными планами, был Вовочка Зеленский. Произошло это во время посещения Киева Бориской 9 апреля.

Зеля, судя по всему, оказался не в восторге от предложения – чёткой позиции не обозначил, мямлил, тупил, да и нет не говорил.

По мнению наблюдателей, на фоне желания Киева войти полноправным членом в Евросоюз, предложение британского премьера выглядит суррогатом и даже чем-то вроде вступления в лигу европейских лузеров.

С другой стороны, руководство ЕС постоянно переносит срок вступления Украины «ещё на десять–пятнадцать лет», отчего Зеля может ухватиться за предложение Бориса Джонсона, подобно утопающему за соломинку.

Самое пикантное во всей этой истории, что, в отличие от симулякра ЕС для «восточных партнёров», Англичанке, с благословения «Вашингтонского обкома», удалось сколотить собственный военный блочок в Европе, как параллельную структуру НАТО, в которой Лондону отводится лидирующее место.

Структура называется Объединённые экспедиционные силы (JEF), которая включает в себя помимо Великобритании: Исландию, Данию, Норвегию, Нидерланды, все три бывшие советские республики Прибалтики, а также Швецию с Финляндией.

JEF появился на свет в 2012 году не на голом месте. Его предтечей стал Объединённый корпус быстрого реагирования (JRRF), ключевым компонентом которого являлась 16-я десантно-штурмовая бригада британской армии, имеющая опыт боевых и миротворческих операций под эгидой ООН в Ираке, Афганистане и Северной Македонии.

Смысл преобразования JRRF в JEF заключался в том, чтобы придать новой структуре больше самостоятельности, отвязав её от обязательств принимать участие в операциях НАТО или ООН.

Собственно, из-за концентрации усилий британской армии в Ираке и Афганистане JRRF довольно быстро исчерпал свой потенциал и был свёрнут.

Теперь Лондон получал своё собственное «НАТО» с прицелом гадить России в Арктическом регионе.

Теперь во главу угла нового блочка заложено нечто большее, чем десантно-штурмовая бригада. По сути, основной силой JEF выступает целый квартет вооружённых сил Великобритании: королевские флот, армия, морская пехота и ВВС.

Оно и понятно. Если бы Лондон, начиная JEF, не зашёл с козырей, ему невозможно было бы перетащить в собственный блочок союзников более серьёзных, чем «балтийские шпроты».

По сути, JEF объявлен отдельной натовской инициативой, направленной на противодействие России в Арктике, которая удовлетворяла бы определённые амбиции Великобритании.

Не менее занятно, что решение о членстве «нейтральных» Швеции и Финляндии в натовском подразделении JEF обошлось без ведома парламентов – демократические процедуры и прочую волокиту заменили согласованием на уровне правительств.

Надо полагать, именно этот факт имелся в виду, когда Путин говорил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО ничего, по сути, не меняет.

С 2018 года JEF полностью оформился, причём Лондон добился права использовать экспедиционные силы автономно, откинув ширму ООН и даже НАТО.

Несмотря на длинный поводок, британское политическое руководство хотело бы полностью перетянуть балтийско-скандинавское одеяло на себя, продолжая укреплять параллельные связи.

Так, 11 мая, Великобритания и Швеция подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, к которому позже должна подключиться Финляндия.

Это не просто типичный документ, регламентирующий оборонные усилия и сотрудничество сторон. Британия с Финляндией и Швецией увеличат объем обмена разведывательной информацией, увеличат скорость тренировок боевых частей и подразделений на учениях, проведения военных выездов и темпы развертывания военных объектов.

По мнению наблюдателей, по большей части эти усилия являются частью пиара британского политического истеблишмента, переживающего трудные времена, напрямую связанные с «Брекзитом», пандемией, экономическим кризисом, невиданным ростом цен на энергоносители и снижением уровня жизни населения.

Бориска Джонсон оттого так резок, так зациклен на военной помощи Украине и повышении ставок в войне, что ему жизненно необходимо переключить общественное внимание с внутренних проблем и противоречий на противостояние с Россией.

Следует отметить, что правящие британские «ястребы» (Борис Джонсон, Лиз Трасс, Бен Уоллес) занимают свои должности только благодаря боевым действиям на Украине, отчего они и выступают поджигателями, подливающими бензинчику в костёр войны.

Они, по собственному признанию, «уже не могут убрать ногу с педали газа» и «вынуждены постоянно действовать, чтобы гарантировать победу Украине через военную помощь и санкции».

И если в Европе «элитки» уже начинают вполне отчётливо бормотать о прекращении войны на приемлемых для России условиях, то в Лондоне сравнили Путина с крокодилом, а Украину с ногой, которую крокодил решил откусить.

«Как ты можешь заключить сделку? Как ты можешь заключить сделку с крокодилом, который занят поеданием твоей левой ноги? В чем переговоры? А это то, что делает Путин. Он попытается заморозить конфликт. Он попытается призвать к прекращению огня. Пока он контролирует существенные части Украины».

В общем-то, все потуги в сколачивании параллельных военных блочков и альтернативных альянсов с участием недогосударств под водительством Лондона – ерунда, плешь комариная, фантомные боли империи, над которой когда-то не заходило солнце.

В наше время Великобритания – траченный молью лев, привыкший стравливать государства и народы, манипулировать и разделять, чтобы хоть отдалённо почувствовать себя гроссмейстером в Большой Игре.

Реальную опасность представляют неразборчивость в средствах, готовность к грязным играм и гопницкий уровень дипломатии.

Одна из таких угроз готовится прямо сейчас.

США, уже открыто признающие успешное развитие спецоперации на Украине, тем не менее повышают градус конфликта, собираясь передать ВСУ современные реактивные системы залпового огня M142 HIMARS с тактическими ракетами, дальностью до 420 км, что позволит киевскому режиму наносить удары по гражданским и военным объектам в глубине российской территории. Байден заявил сегодня, что США не поставят Украине эти ракеты, но лишь для того, чтобы усыпить бдительность Москвы.

Российское руководство чётко обозначило, что передача Киеву М142 с управляемыми ракетами MGM-140 и MGM 164 оперативно-тактического комплекса ATACMS приведёт к адекватному ответу, однако Штаты, как всегда, перекладывают риски на своих наиболее отмороженных союзников.

В частности, операторами M142 HIMARS являются Польша и Румыния, готовые, в случае чего, услужить заокеанскому сюзерену и передать ракеты и комплексы бандеровцам. Великобритания также выразила готовность стать передаточным звеном между Пентагоном и ВСУ.

Военные аналитики предупреждают, что появление и использование против России М142 HIMARS с оперативно-тактическими ракетами переведёт локальный конфликт на Украине в большую европейскую войну, отсидеться от которой за океаном или проливами более не удастся.