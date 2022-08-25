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Новости Украины

Покидающий свою жлджность британский премьер Борис Джонсон вчера побывал в Киеве с неанонсированным заранее визитом.

Видео с Джонсоном опубликовал глава киевского режима Владимир Зеленский.



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В ходе своего короткого визита Джонсон объявил о предоставлении Украине нового крупного пакета военной помощи на $63,7 млн, в который войдут 850 микродронов. В канцелярии главы британского правительства отметили, что новый пакет помощи Лондона поможет улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

Также Джонсон фактически запетил Зеленскому вести переговоры о мире с Россией.

«Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу. И с уличным грабителем, который положил тебя на пол. И, между прочим, не надо опасаться унизить Путина: мы же не переживаем из-за того, что можем унизить медведя или грабителя. Важно только одно — восстановить и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил без пяти минут отставной британский премьер.

Кроме того, премьер Великобритании призвал ВСУ нанести удар по позициям армии РФ. По мнению Джонсона сейчас – самый подходящий для этого момент.

«Сейчас очень очевидно, что благодаря преданности украинского народа наступление России на Донбассе терпит неудачу, и именно сейчас мы видим момент, в который вы, друзья, должны нанести удар россиянам, когда они уже начали шататься».

Также Джонсон заявил, что для британских налогоплательщиков «абсолютно жизненно важно поддерживать свободу в Украине».

С этим заявлением Джонсона неожиданно согласился бывший участник «АТО» блогер Александр Мединский:

«Кстати, да. Если абстрагироваться, то он прав (с точки зрения британцев). Англосаксы сами заварили эту кашу и просчитались с результатом. Т.к. результат может быть такой, что РФ не просто выстоит, но и постепенно положит под себя всю Европу. И это для бритишей равносильно катастрофе», – написал Мединский в своем блоге.

Зеленский, в знак благодарности за поддержку, наградил Джонсона учрежденным еще Виктором Ющенко Орденом Свободы – высшей наградой, которую нв Украине вручают иностранцам.

По словам главы киевского режима британская помощь “приближает победу Украины. А эта победа точно будет, мы в этом уверены”.

Также Зеленский, отвечая на вопрос о том, насколько независим сейчас Киев в принятии решений признал, что Украина независима настолько «насколько может себе это позволить».