Украина уже не имеет ресурсов для эффективного продолжения войны.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Независимо о того, будут США участвовать в переговорах или нет, эта война быстро закончится. Украина теряет людей и материальные средства такими темпами, которые она не может выдержать », – сказал Джонсон.

Тем не менее, аналитик уверен, что переговоры между Москвой и Вашингтоном состоятся – правда, без Украины.

«Думаете, Зеленский действительно сядет за стол переговоров? Нет. Он даже близко не подойдёт. Его даже кофе не позовут подавать. Какая будет сцена: там будут камеры, а его там не будет. Трамп также сказал, что они обменялись с Путиным приглашениями посетить страны друг друга. Я сейчас предсказываю, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы, чтобы отпраздновать победу над нацистской Германией.

Он будет там с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, и другими мировыми лидерами. Это то, что нужно миру», – резюмировал аналитик.