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Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, когда эта должность станет свободной после ухода Йенса Столтенберга.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

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Издание, ссылаясь на высокопоставленных представителей Консервативной партии, пишет, что выдвижение Джонсона кандидатом на пост генсека Альянса поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

«Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, то я подозреваю, что он мог бы обратиться к президенту Зеленскому за рекомендациями», – сказал Марк Франсуа.

Пост генсека НАТО станет вакантным уже в сентябре, когда, как ожидается, уйдет в отставку Йенс Столтенберг.

Британского кандидата давно хотели назначить на этот пост из-за недоверия США к любым деятелям Европейского Союза, которые выдвигаются на этот пост, учитывая неоднократные предложения по планам создания отдельной армии ЕС.

Британии также доверяют прибалтийские сателлиты США, в глазах уоторых получил авторитет за помощь в создании международной коалиции против России.

Напомним, Борис Джонсон в начале июля объявил об отставке после долгого внутрипартийного кризиса отягощенного чередой скандалов. Он покинет кресло премьер-министра 6 сентября, тогда же объявят его преемника.

Сейчас за это место соревнуются министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.