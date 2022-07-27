Джонсону нашли новую работу. Осталось взять рекомендации у Зеленского
Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, когда эта должность станет свободной после ухода Йенса Столтенберга.
Об этом пишет британское издание The Telegraph.
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Издание, ссылаясь на высокопоставленных представителей Консервативной партии, пишет, что выдвижение Джонсона кандидатом на пост генсека Альянса поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.
«Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, то я подозреваю, что он мог бы обратиться к президенту Зеленскому за рекомендациями», – сказал Марк Франсуа.
Пост генсека НАТО станет вакантным уже в сентябре, когда, как ожидается, уйдет в отставку Йенс Столтенберг.
Британского кандидата давно хотели назначить на этот пост из-за недоверия США к любым деятелям Европейского Союза, которые выдвигаются на этот пост, учитывая неоднократные предложения по планам создания отдельной армии ЕС.
Британии также доверяют прибалтийские сателлиты США, в глазах уоторых получил авторитет за помощь в создании международной коалиции против России.
Напомним, Борис Джонсон в начале июля объявил об отставке после долгого внутрипартийного кризиса отягощенного чередой скандалов. Он покинет кресло премьер-министра 6 сентября, тогда же объявят его преемника.
Сейчас за это место соревнуются министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.
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