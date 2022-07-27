Джонсону нашли новую работу. Осталось взять рекомендации у Зеленского

27.07.2022  09:10 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
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Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, когда эта должность станет свободной после ухода Йенса Столтенберга.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, когда эта должность станет свободной после...

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Издание, ссылаясь на высокопоставленных представителей Консервативной партии, пишет, что выдвижение Джонсона кандидатом на пост генсека Альянса поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

«Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, то я подозреваю, что он мог бы обратиться к президенту Зеленскому за рекомендациями», – сказал Марк Франсуа.

Пост генсека НАТО станет вакантным уже в сентябре, когда, как ожидается, уйдет в отставку Йенс Столтенберг.

Британского кандидата давно хотели назначить на этот пост из-за недоверия США к любым деятелям Европейского Союза, которые выдвигаются на этот пост, учитывая неоднократные предложения по планам создания отдельной армии ЕС.

Британии также доверяют прибалтийские сателлиты США, в глазах уоторых получил авторитет за помощь в создании международной коалиции против России.

Напомним, Борис Джонсон в начале июля объявил об отставке после долгого внутрипартийного кризиса отягощенного чередой скандалов. Он покинет кресло премьер-министра 6 сентября, тогда же объявят его преемника.

 

Сейчас за это место соревнуются  министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

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