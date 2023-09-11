Джордж Буш предупредил Украину о прекращении американской помощи

Елена Острякова.  
11.09.2023 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


США могут прекратить поддерживать Украину, если там не ликвидируют коррупцию.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший президент США Джорж Буш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут прекратить поддерживать Украину, если там не ликвидируют коррупцию. Об этом на фейковом...

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«Будет ли эта поддержка постоянной, не знаю. Сейчас я вижу огромные тенденции. Но первое, о чем Украина должна заботиться, чтобы обеспечить поддержку США, это борьба с коррупцией. Поскольку мы тратим на это деньги, и много американцев раздражается, если эти деньги, вместо того, чтоб бороться с Россией, идут в чей-то карман. Это раздражает и украинцев», – сказал Буш.

Он допускает, что США уйдут с Украины так же, как из Афганистана, но считает это ошибкой.

«Посмотрите, что было в Афганистане. Обе партии поддержали это. Я считаю, что это не было обязательным. В обеих партиях есть тенденции к изоляционизму. Очень важно, чтобы кто-нибудь пояснял американцам, почему Украина так важна. Если Украина упадет перед Россией, то какова будет судьба Польши или Латвии и Литвы. Или Румынии, скажем. Это первый шаг для Путина, но не последний. Он хочет иметь большую империю. Настало время его остановить», – призвал Буш.

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