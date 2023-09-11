Джордж Буш предупредил Украину о прекращении американской помощи

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США могут прекратить поддерживать Украину, если там не ликвидируют коррупцию.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший президент США Джорж Буш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет ли эта поддержка постоянной, не знаю. Сейчас я вижу огромные тенденции. Но первое, о чем Украина должна заботиться, чтобы обеспечить поддержку США, это борьба с коррупцией. Поскольку мы тратим на это деньги, и много американцев раздражается, если эти деньги, вместо того, чтоб бороться с Россией, идут в чей-то карман. Это раздражает и украинцев», – сказал Буш.

Он допускает, что США уйдут с Украины так же, как из Афганистана, но считает это ошибкой.

«Посмотрите, что было в Афганистане. Обе партии поддержали это. Я считаю, что это не было обязательным. В обеих партиях есть тенденции к изоляционизму. Очень важно, чтобы кто-нибудь пояснял американцам, почему Украина так важна. Если Украина упадет перед Россией, то какова будет судьба Польши или Латвии и Литвы. Или Румынии, скажем. Это первый шаг для Путина, но не последний. Он хочет иметь большую империю. Настало время его остановить», – призвал Буш.