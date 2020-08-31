Джуканович будет сопротивляться: Черногорию охватят протесты

31.08.2020, Москва, Елена Острякова

Правящий уже около 30 лет в Черногории прозападный политик Мило Джуканович не согласится с проигрышем своей партии на парламентских выборах и будет всячески препятствовать смене состава правительства. Всего скорее, бывшую республику Югославии ждет новый виток кризиса – страну охватят уличные протесты.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Это означает только, что борьба продолжается, потому что пока нельзя утверждать, что Джуканович пал. Во-первых, он не признал поражение. Во-вторых, совокупная оппозиция всего на один мандат перевешивает власть. Поэтому, я думаю, эта борьба перенесется на улицы», – сказал Бондаренко.

Он прогнозирует, что черногорский президент Мило Джуканович перекупит несколько оппозиционных депутатов, чтобы создать формальное большинство.

«Могу сделать прогноз, что Джуканович, скорее всего, пойдет на шантаж и подкуп нескольких депутатов, который у него удастся. Таким образом, он добьется формального премьерства. А когда об этом станет известно, на улицу выйдет большое количество протестующих, которые будут требовать, чтобы Джуканович ушел от власти», – сказал Бондаренко.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

В Черногории с декабря 2019 года проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.