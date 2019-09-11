Джуканович дождался похвалы от США за втягивание Черногории в НАТО

11.09.2019, Москва, Елена Острякова

Черногория является «лидером» и «самой успешной многонациональной страной» среди бывших республик Югославии, заявил спецпредставитель США по западным Балканам Мэтью Палмер.

Накануне он встретился с президентом страны Мило Джукановичем и премьер-министром Душко Марковичем. Власти Черногории ранее, вопреки протестам, осуществили вступление страны в НАТО, а сейчас готовят юридические основания для конфискации храмов и монастырей Сербской Православной Церкви с целью последующей передачи местной раскольнической «автокефальной структуре» – по украинскому сценарию.

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«Черногория – лидер и самая успешная многонациональная страна в регионе, и неслучайно я первой посещаю ее после того, как занял эту должность», – цитирует Палмера издание European Western Balkans.

По словам Палмера, Соединенные Штаты снова сосредоточены на регионе. Премьер-министр Маркович поздравил Палмера, выразив мнение, что это назначение может «способствовать региональной стабильности».

Стороны сошлись во мнении, что «евроатлантическая интеграция отвечает интересам западных Балкан и Европы в целом».