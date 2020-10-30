Джуканович и его клика «не заметили» смерти митрополита Амфилохия

30.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович и его команда не высказали соболезнований по поводу смерти митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия.

Прощание с владыкой состоится завтра в столичной Подгорице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собор Воскресения Христова в Подгорице

По случаю упокоения митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохия получивший мандат на формирование правительства Здравко Кривокапич обратился к руководству страны объявить траур по этому поводу. Однако не получил ответа ни от администрации президента Черногории Мило Джукановича, ни от представителей уходящего кабинета, ни от правившей страной около тридцати лет пропрезидентской Демократической партии социалистов.

Также с их стороны не последовало официальных соболезнований по этому поводу.

«Черногория будет плакать и скорбеть и без этого, но ваша цивилизационная обязанность – почтить уход одного из величайших людей этого столетия», – прокомментировал ситуацию Кривокапич в своем твиттере.

Пока на призыв будущего премьера откликнулся только мэр Будвы, прихожанин СПЦ и сторонник сил, противостоящих Джукановичу – Марко Царевич, который объявил траур только в своем муниципалитете.

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, согласно его завещанию, будет похоронен в крипте Собора Воскресения Христова в Подгорице.