Джуканович изображает демократа: Кривокапич получил мандат на формирование правительства

08.10.2020, Белград

Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что сегодня направил председателю Скупщины предложение об утверждении его основного оппонента Здравко Кривокапича главой нового кабинета министров.

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Об этом сообщил телеканал RTCG, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее, по существующей процедуре, Джуканович провел консультации с лидером трех предвыборных блоков, выступавших против его Демократической партии социалистов и договорившихся о формировании парламентского большинства и выдвижение на пост главы правительства единого кандидата Здравко Кривокапича – самим Кривокапичем, Алексой Бечичем и Дританом Абазовичем.

Президент Черногории отметил, что черногорское общество продемонстрировало демократическую зрелость, и страна была признана Западом «фактором региональной стабильности». По его мнению, на августовских парламентских выборах не решалась судьба государства, и поэтому ничто не угрожает черногорской государственности. Он также сделал акцент на том, что провел консультацию со своими политическими оппонентами в соответствии с Конституцией и поблагодарил лидеров нового большинства за ответ на его приглашение.

«Все в Черногории должны знать, что народная победа была окончательно закреплена этим сегодняшним актом, – прокомментировал произошедшее Кривокапич. – У нас был один открытый, четкий, конкретный ответ от президента Джукановича, который мог бы также сделать другую комбинацию, но на этот раз обошелся без этого».

Будущий премьер выразил надежду, что переговоры по составу нового правительства будут завершены к 8 ноября. И заявил, что сегодня же направит всем партиям национальных меньшинств приглашение принять участие в формирования нового кабинета.

Напомним, что Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов правили Черногорией с 1991 года. За это время западному ставленнику удалось вывести страну из государственного союза с Сербией, признать независимость Косово, вступить в НАТО, предельно обострить отношения с Сербией, начать войну против СПЦ с целью добиться томоса для раскольничьей ЧПЦ. Последнее вызвало массовое возмущение как у черногорских сербов, так и у всех остальных прихожан канонической СПЦ, что предопределило поражение партии Джукановича на недавних парламентских выборах.