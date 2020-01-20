Джуканович передаст Ватикану отнятые у Сербской православной церкви монастыри и храмы

20.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Новая церковь, которую намерены создать власти Черногории, будет подчиняться католическому Риму, как греко-католики на Западной Украине.

Таков главный вывод большого исследования IFIMES – Международного института ближневосточных и балканских исследований в Любляне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каноническое признание будет происходить через униатизацию – Черногорская православная церковь сохранит «восточный обряд», но будет иметь папу в качестве главного духовного лидера», – говорится в тексте.

Авторы напоминают, что у Черногории сложились давние интенсивные дипломатические и политические отношения с Ватиканом.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович недавно посетил Святой престол, чтобы подготовить визит папы в страну.

Эксперты считают, что Мило Джуканович хочет укрепить свои позиции, спровоцировав религиозный конфликт через принятие закона о свободе вероисповедания, который допускает конфискацию святынь Сербской Православной Церкви (СПЦ).

«Реализуя свои цели по созданию черногорской церкви, Джуканович злоупотребляет членством в НАТО и пытается дезинформировать общественность, подогревая панику и скрывая свои истинные намерения в отношении новой церкви.

Шизофренический страх, что в Черногории будет война с участием Сербии и России из-за собственности СПЦ так же абсурден, как и прогноз о выходе Черногории из НАТО. Джуканович хочет вернуть себе доверие на Западе накануне парламентских выборов», – говорится в докладе.

По данным IFIMES, столкнувшись с многочисленными проблемами и обвинениями в коррупции и преступности, Джуканович потерял поддержку и влияние, которые он имел в регионе 10 лет назад. Именно поэтому он решил манипулировать национализмом и религией, провоцируя напряженность и конфликты, чтобы показать, что он единственный, кто может обеспечить мир и гарантировать стабильность в регионе.

Главный просчет Джукановича, согласно IFIMES, заключается в том, что он не смог возложить ответственность за кризис в Черногории на президента Сербии Александра Вучича. Авторы также напоминают о значительной роли России в истории Черногории и инвестициях, сделанных РФ, как о факторах, которые пытается игнорировать Джуканович.

Эксперты IFIMES предлагают для стабилизации ситуации в стране достичь компромисса между СПЦ и Джукановичем. При этом СПЦ должна будет согласиться передать некоторые материальные активу государству, а государство не будет претендовать на церковную собственность.

Администрация президента Черногории отказалась комментировать данный анализ, передают «Вести».