Джуканович: «СПЦ – инструмент великосербского шовинизма и российских имперских интересов»

25.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович заявил о том, что Сербская православная церковь влияла на парламентские выборы в Черногории и является активным политическим игроком.

Об этом черногорский диктатор заявил хорватскому изданию Jutarnji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более чем очевидно, что СПЦ не только неоправданно вмешивалась в выборы, но была самым активным политическим игроком, – заявил Джуканович. – Сербская православная церковь всегда была инструментом великосербского национализма и российских имперских интересов на Балканах. В этот раз она просто выступила открыто».

По словам Джукановича, это реальность, вызов которой необходимо принять, чтобы «сохранить Черногорию как гражданское и светское государство с демократией и европейскими ценностями».

«Черногория – самое стабильное общество на Западных Балканах. Я считаю, что мы можем выдержать этот эксперимент, в который сейчас вступила страна. Спустя 30 лет меняется власть, и прежнему руководству нужно научиться действовать в оппозиции», – не без сожаления отметил черногорский диктатор, чья партия проиграла на последних выборах после тридцатилетнего управления страной.

Но если кто-то в Черногории или на Балканах думает, что при смене правительства они могут поставить под угрозу наше государство, он должен знать, что мы будем защищать его, как мы защищали его веками….Процесс вступления Косово в ООН находится в стадии реализации, поэтому те, кто питает чаяния Великой Сербии, могли поверить в некоторую компенсацию за счет Черногории и Республики Сербской. Но это все мечты и иллюзии.

Перед выборами я разговаривал с президентом Сербии и указал ему на это, но его ответ был окутан покровом озабоченности по поводу находящихся под угрозой прав сербского меньшинства в соседних странах. У меня создалось впечатление, что Вучич что-то сделал со СМИ, после чего агрессия в сербских СМИ снизилась на одну октаву. Но из бутылки был выпущен джин, которого сейчас невозможно контролировать », – добавил Джуканович.