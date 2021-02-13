Джуканович в ярости: министр Черногории и посол России провозгласили цивилизационное единство двух народов

12.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр образования, науки, культуры и спорта Черногории Весна Братич и посол России в Черногории Владислав Маслеников провели встречу.

Братич и Масленников заявили о цивилизационной близости русских и черногорцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи Братич и Масленников заявили о том, что историческая, культурная и религиозная близость народов Черногории и России непреходяща, и в ближайший период обе страны будут работать над дополнительным сближением двух народов.

Весна Братич отметила, что никакие политические решения не могут отменить симпатий двух наций, чьи связи «настолько глубоко укоренились, что с годами они могут стать только еще более глубокими». Она отметила, что возглавляемое ей ведомство открыто для новых сфер сотрудничества с Российской Федерацией, при этом упор делается на студенческую мобильность и область науки.

В свою очередь, Маслеников отметил, что в прошлом году Российская Федерация выделила 37 стипендий для обучения черногорских студентов в высших учебных заведениях России, и эта практика будет продолжена.

Братич и Маслеников также согласились, что продвижение русского языка в Черногории отвечает общим интересам. По итогам встречи была достигнута договоренность – продолжить переговоры по конкретным направлениям дальнейшего сотрудничества.

Сербо- и русофилка Весна Братич является традиционным объектом ненависти черногорских националистов и раскольников, не боясь открыто говорить о сербских корнях черногорского народа, а также о традиционных связях Черногории и России.

Диалог русского и черногорского серба из фильма “Наперекор всему”

Ее приход в черногорское правительство стал возможен после победы противостоявших прозападному диктатору Мило Джукановичу политических сил в ходе августовских парламентских выборов.