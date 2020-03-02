02.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Происшествия, Религия, Россия, Сербия, Скандал, Церковь, Черногория
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Джуканович впал в буйство и набросился на Москву с Белградом


Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербию и Россию в использовании Сербской Православной Церкви для подрыва прозападного правительства своей страны, стремящегося к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает «Рейтерс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он настаивает, что многотысячные крестные ходы в знак протеста против принятия парламентом антиправославного закона «о свободе вероисповедания» имели своей целью не защиту храмов и монастырей, а проводились «для того, чтобы поставить под сомнение независимость Черногории».

«Москва недвусмысленно заявила о своих интересах в продолжающейся (религиозной) проблеме в Черногории», – так Джуканович прокомментировал поддержку православных Черногории со стороны митрополита Иллариона и визит в Черногорию предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

Кроме того, Джуканович обвинил Белград в якобы возрождении националистической концепции Великой Сербии, которая, по его словам, способствовала Балканским войнам 1990-х годов и распаду бывшей Югославии.

Это утверждение вызвало недоумение у премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

«Меня удивляет риторика президента Джукановича … Сербия давно отказалась от 1990-х годов и обратилась к будущему», – сказал Брнабич, добавив, что Сербия требовала для сербов в Черногории только права на их собственный язык и религию.

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