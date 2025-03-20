Джулиани: США хотят получить часть Донбасса

Елена Острякова.  
20.03.2025 14:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина, Экономика


Чтобы добиться действительно хороших переговоров, президент РФ Владимир Путин должен отдать часть территории ЛДНР под контроль США.

Об этом бывший адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы добиться действительно хороших переговоров, президент РФ Владимир Путин должен отдать часть территории ЛДНР...

«Мы действительно заинтересованы в том, чтобы заполучить определенный регион этой страны, потому что в нем есть полезные ископаемые. С двумя третями полезных ископаемых у нас проблем не будет. Мы получим 50% от них, они находятся в основной части Украины, которая еще не захвачена Россией, если только не произойдет чего-то невероятного. Но одна треть захвачена Россией.

И я уверен, что президент постоянно говорит, что Путин должен вернуть эту территорию. Это регион Донбасса. Там непропорционально большое количество полезных ископаемых, которые нам необходимы, чтобы эффективно конкурировать с Китаем и доминировать в области технологий», – сказал Джулиани.

При этом он признал, что территории Донбасса России «не чужие», там проживают русские.

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