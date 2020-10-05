Джурич потребовал от косовских сепаратистов найти стрелявших в сербских детей
Накануне в селе Донья Брница в окрестностях Приштины два неизвестных молодых албанца открыли огонь по группе сербских подростков, сидевших во дворе школы.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич потребовал от Приштины срочно установить личности нападавших и арестовать их.
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Инцидент произошел накануне в селе Донья Брница на юге Косово, относящемуся к муниципалитету столичной Приштины. В населенном пункте проживают, как албанцы, так и сербы, последних по данным 2011 года в там было 245 человек из 549, то есть 44,6% населения.
Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на группу сербских старшеклассников, которые нередко проводили вечера во дворе местной школы, напали двое албанцев, поначалу они произвели выстрел в сторону и велели детям убираться, а после того как те побежали, выстрелили им вслед. Местная «полиция», как это бывает в подобных случаях, не установила личности нападавших.
«Среди детей была моя дочь Катарина, – сказал отец одной из школьниц Синиша Виткович. – Я был дома. В 19:45 дочь позвонила по телефону и сказала: «Папа, на нас напали, стреляют в нас». Я прибежал на школьный двор с отцом еще одной девочки. Дети плакали, им было страшно».
«На наших детей уже несколько раз нападали, – сказал отец другого подростка Златко Миладинович. – Аналогичный случай случай произошел три дня назад , к счастью, тогда обошлось без выстрелов…. Мы просим KFOR,UNMIK (международные оккупационные структуры в Косово – ред.) и наших представителей сесть за стол и поговорить, нам некуда идти».
Директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич отметил, что нападение было заснято видеокамерой наблюдения, следовательно «медлительности полиции нет оправдания».
«Мы до сих пор не получили осуждения этого нападения на детей ни от одного представителя международного сообщества, и дело тут не в неясной ситуации. На кадрах видно, как террорист в черном подходит к школьному двору, наставляет пистолет на детей, преследует их, стреляет…
Безопасность детей, какой бы национальности они ни были, должна быть вопросом общего консенсуса и минимальной согласованности, потому что как мы можем работать над примирением и созданием стабильной и безопасной обстановки в Косово и Метохии, пока есть люди, которые чувствуют, что могут безнаказанно применять оружие по отношению к детям?», – прокомментировал произошедшее сербский государственный деятель.
Спасибо!
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