Джурич потребовал от косовских сепаратистов найти стрелявших в сербских детей

05.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Накануне в селе Донья Брница в окрестностях Приштины два неизвестных молодых албанца открыли огонь по группе сербских подростков, сидевших во дворе школы.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич потребовал от Приштины срочно установить личности нападавших и арестовать их.

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Инцидент произошел накануне в селе Донья Брница на юге Косово, относящемуся к муниципалитету столичной Приштины. В населенном пункте проживают, как албанцы, так и сербы, последних по данным 2011 года в там было 245 человек из 549, то есть 44,6% населения.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на группу сербских старшеклассников, которые нередко проводили вечера во дворе местной школы, напали двое албанцев, поначалу они произвели выстрел в сторону и велели детям убираться, а после того как те побежали, выстрелили им вслед. Местная «полиция», как это бывает в подобных случаях, не установила личности нападавших.

«Среди детей была моя дочь Катарина, – сказал отец одной из школьниц Синиша Виткович. – Я был дома. В 19:45 дочь позвонила по телефону и сказала: «Папа, на нас напали, стреляют в нас». Я прибежал на школьный двор с отцом еще одной девочки. Дети плакали, им было страшно».

«На наших детей уже несколько раз нападали, – сказал отец другого подростка Златко Миладинович. – Аналогичный случай случай произошел три дня назад , к счастью, тогда обошлось без выстрелов…. Мы просим KFOR,UNMIK (международные оккупационные структуры в Косово – ред.) и наших представителей сесть за стол и поговорить, нам некуда идти».

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич отметил, что нападение было заснято видеокамерой наблюдения, следовательно «медлительности полиции нет оправдания».

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«Мы до сих пор не получили осуждения этого нападения на детей ни от одного представителя международного сообщества, и дело тут не в неясной ситуации. На кадрах видно, как террорист в черном подходит к школьному двору, наставляет пистолет на детей, преследует их, стреляет…

Безопасность детей, какой бы национальности они ни были, должна быть вопросом общего консенсуса и минимальной согласованности, потому что как мы можем работать над примирением и созданием стабильной и безопасной обстановки в Косово и Метохии, пока есть люди, которые чувствуют, что могут безнаказанно применять оружие по отношению к детям?», – прокомментировал произошедшее сербский государственный деятель.