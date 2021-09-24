Дзюба пошел против Карпина и России?

24.09.2021 11:59 (Мск), Москва, Платон Беседин

Александр Тихонов – помните такого биатлониста? А стоило бы! Человек выигрывал Олимпиаду целых четыре раза! Разве не красавец?!

Легенду попросили прокомментировать ситуацию относительно отказа Артема Дзюбы играть за сборную Россию по футболу, пока временного отказа. И Тихонов откомментировал легендарно: назвал решение Дзюбы «предательством». Завил, что всех званий футболиста лишить надо, зарплату ликвидировать и из клуба «Зенит» выгнать. Чересчур?

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С одной стороны, да. Ну, ведь бывает, что игроки не чувствуют сил для игры в сборной. Вот и Дзюба сформулировал, что «пока не набрал оптимальных кондиций». Но есть и другая сторона.



Фокус в том, что Артем находится не в лучших отношениях, скажем мягко, с новоназначенным главным тренером сборной России Валерием Карпиным. И конфликт этот давний.

Беда в том, что, выступая в «Спартаке», разругавшись с Карпиным и вообще со всеми в московской команде, отличившись даже, как писали воровством, Дзюба перебрался в стан злейшего врага «красно-белых» – петербургского «Зенита». Но и этого Артёму показалось мало: он стал постоянно троллить болельщиков своего бывшего клуба, а затем начал регулярно светиться в скандалах. Такой себе bad guy российского футбола.

Иногда получалось трагикомично. К примеру, испанца Унаи Эмери, тогда тренировавшего «Спартак», Дзюба назвал «тренеришкой». Ирония в том, что Унаи после этого собрал десяток трофеев, а Артем так и не продвинулся дальше знакомого болота.

Однако история противостояния (именно так) Дзюбы – это не просто личностная история, нет, когда повздорили двое или трое. Нет, все сложнее и тем интереснее. Так, этим конфликтом, лишний раз подчеркнули, что футболисты в России стали привилегированной кастой. И если во всем мире игроки зарабатывают контракты и деньги качественной игрой, то наши «голеадоры» получают свои жирные пайки исключительно из-за паспорта и агентских игр.

Ведь действует в Российской премьер-лиге неадекватный лимит, а агенты выстраивают свои коррупционные схемы столь ловко, что любой мало-мальски талантливый футболист попадает в их капканы – после чего, собственно, перестаёт быть талантливым.

И не секрет, что в сборной России давно уже играют не лучшие, а те, у кого есть протекция. Причём, варятся все в одном ядовитом соку. В таком случае вызов в сборную предрешён и не является значимым событием. Более того, многие едут туда неохотно, а в клубах им говорят: «Не усердствуйте, берегите себя…»

В таком контексте, а иного нет, отказ Дзюбы сражаться за сборную – это не столько предательство, сколько констатация очевидных печальных истин. Одна из них – для большинства российских футболистов нет флага и Родины, есть сугубо личные амбиции и кумовство. Уж кто-кто, а Дзюба в этом толк знает.

От редакции:

Здесь стоит заметить, что есть и другие мнения относительно нынешнего отказа Дзюбы играть за сборную.

«Дзюба очень хорошо сыграл с «Рубином», но я всё равно вижу, что он недоволен своей физической формой. Когда он в хорошей форме, то бегает на фланги, поактивнее действует в обороне. Сейчас ему не хватает оборотов. Поэтому он и сказал Карпину, что октябрьские матчи он не потянет, а к ноябрьским подготовится. Артём же знает своё состояние. А сейчас такую полемику развели: такой-сякой Дзюба, отказал сборной. Это решение абсолютно точно не связано с тем конфликтом с Карпиным. Никакие это не отголоски», – считает известный российский спортивный комментатор Геннадий Орлов, мнение которого приводит «Чемпионат»

Также он дал оценку словам Александра Тихонова, призвавшего гнать Дзюбу из футбола.

«Тихонов — четырёхкратный олимпийский чемпион, но это очень скандальный человек. Он всех гонит откуда-то куда-то. Ему кажется, что титул четырёхкратного олимпийского чемпиона позволяет ему делать всем замечания. У него было большое подсудное дело, они с братом обвинялись в покушении на губернатора Кузбасса. Это эпатажный скандалист. Почему игрок, который не может играть из-за травмы или болен, сразу предатель родины?

Фернандес тоже отказался играть — сил нет. Ну нет сил у человека. Акинфеев сейчас тоже отказался играть за сборную, потому что не потянуть на два фронта, хоть он и лучший вратарь чемпионата. Не надо сравнивать. Это чисто популистское заявление, чтобы тебя опубликовали, а твои друзья за кружкой пива сказали: «Ну ты молодец, ну ты дал». Не надо к этому так относиться», — сказал Орлов.