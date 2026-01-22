Дзюдоисту Путину нужно установить крайний срок подписания «похабного мира», – советник Стармера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад должен выдвинуть России крайний срок, до которого на обязуется подписать условия «похабного мира», не достигнув победы в СВО.

Об этом во время «Украинского завтрака» в Давосе заявил советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

