«Е-работа» и рытье окопов: у Шмыгаля нашли применение армии безработных украинцев

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Новости Украины

Безработные украинцы будут привлекаться к общественным работам, например, разбору завалов или строительству защитных сооружений, и будут получать за это заработную плату.

Об этом сообщает Правительственный портал Украины, цитирующий выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля.



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«Правительство утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы”, — сказал премьер.

По его словам, что именно нужно будет делать в конкретном регионе, будут определять местные власти. Также каждый человек, привлеченный к общественным работам, получит минимальную зарплату.

“Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта», — резюмировал Шмыгаль.

В НБУ констатируют, что война заставила предприятия сократить персонал. Как свидетельствуют оперативные опросы НБУ, в марте жве трети предприятий прекратили свою деятельность, а около половины вынуждены были сократить часть персонала.

Еще одним способом как-то поддержать занятость на фоне схлопывания экономики собещают выдавать гранты размером до 250 тысяч грн на открытие нового микробизнеса.

«Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы на год – 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.», – обещает Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что участником программы может стать любой украинец, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес. Для получения гранта, по его словам, нужно будет подать заявку через портал «Дия» или отделение «Ощадбанка», добавив в заявку бизнес-план.

«В течение 10 рабочих дней эксперты «Сбербанка» и Государственного центра занятости проведут оценку проекта, и если он соответствует критериям программы, грантовые средства будут перечислены на ваш счет», — сообщил Шмыгаль.

Он уточнил, что государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.